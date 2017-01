„Rabla” a tras industria auto pe plus

Vânzările de autoturisme noi din Europa au crescut cu 2,4%, în luna iunie, susținute de programele „Rabla” din mai multe state membre UE. Este prima creștere din ultimele 14 luni pentru un sector grav afectat de criză, a anunțat Asociația Constructorilor europeni de Automobile (ACEA). Deși în luna iunie au fost înmatriculate 1.461.859 autotu-risme noi, statistica pe primele șase luni ale anului indică o scădere cu 11%, față de anul trecut. În statele nou integrate, vânzările au scăzut cu 25,3%, singurele țări care au înregistrat creșteri fiind Cehia (18%) și Slovacia (57,4%). În Europa Occidentală, vânzările au crescut cu 4,6%, întrucât cele mai multe state au derulat programe de susținere a înnoirii parcurilor auto. Astfel, vânzările au crescut în Germania (40,5%), Italia (12,4%) și Franța (7%). Chiar și în țările în care vânzările au scăzut, măsurile de susținere a industriei auto au reușit să atenueze efectele crizei, potrivit ACEA. Este cazul Marii Britanii (minus 15,7%) și Spaniei (minus 15,9%), unde piața auto a început o ușoară redresare, comparativ cu lunile precedente. Reprezentanții marilor constructori auto europeni estimează că și 2010 va fi un an la fel de dificil și că singura speranță este menținerea în funcțiune a programelor de tip „Rabla”. Dacia, cea mai mare creștere din Europa După șase luni, constructorul autohton Dacia a vândut 117.131 de mașini, la nivel european, cu 28,6% mai mult decât în perioada similară din 2008, potrivit ACEA. Cota de piață a Dacia a ajuns la 1,6%, în creștere cu 45% față de anul trecut. În iunie, Dacia a vândut 27.144 de automobile, cu 58,2% mai mult față de iunie 2008. Mai mult, ACEA a confirmat că Dacia este singurul brand european care a avut o creștere atât de mare. De asemenea, Dacia este una din cele patru mărci care au încheiat primul semestru în creștere, pe lângă Hyundai (plus 15,7%), Alfa Romeo (plus 10,4%) și Volkswagen (plus 0,2%).