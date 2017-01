Rabla 2010 aduce maşini de la 1 euro pe zi

Rabla 2010 aduce mașini de la 1 euro pe zi

Programul Rabla reprezintă o șansă bună de revenire pentru dealerii auto autohtoni. Pe o piață în scădere, în care este din ce în ce mai greu să ajungi la o mașină nouă, Rabla 2010 a reînviat inventivitatea în departamentele de marketing ale producătorilor și importatorilor de automobile. Astfel, românul își poate cumpăra acum mașină chiar și cu salariul minim pe economie sau cu rate de un euro pe zi. Iată, în continuare, cele mai bune oferte ale programului Rabla 2010. Chevrolet vine cu o gamă variată de modele, cel mai ieftin fiind Spark-ul, care costă 2.940 euro, cu TVA inclus, plus o rată de leasing de 1,7 euro/zi. Chevrolet Cruze are un preț de pornire de 9.290 euro, motor Euro5 pe benzină și garanție de cinci ani, care poate fi transferată către un alt proprietar, în cazul vânzării ulterioare a mașinii. Chevrolet Lacetti poate fi cumpărat cu 6.948 euro, fiind disponibil cu o motorizare de 1,4 litri (95 CP). Citroen are mai multe oferte speciale, concepute pentru România. Astfel, prin vouchere și tichete cadou, prețul unui model Citroen poate ajunge și la 6.300 euro. Constructorul autohton Dacia pune la vânzare toată gama de modele – Logan, Logan MCV, Logan Van, Sandero și Logan Pick-Up. Cu trei vouchere, în valoare totală de 2.700 euro, clienții pot cumpăra mașini Dacia cu rate de 1 euro/zi pentru Logan, 1,2 euro/zi pentru Sandero, 1,3 euro/zi pentru Logan Van și 1,6 euro/zi pentru Logan MCV. Clienții trebuie să aducă trei vouchere de casare și să facă un credit pe zece ani, în valoare de 13.200 lei (dobândă de 14,7%, comision de întocmire de 2,5%, comision lunar de 30 lei, DAE 20,84%). În total, prețul ajunge la aproape 30.000 lei. Fiat oferă posibilitatea achiziției de mașini noi cu avans zero și cu un bonus de 5.800 euro, care completează cele trei prime de casare aduse de clienți. Astfel, Fiat Panda costă 3.571 euro fără TVA, Grande Punto ajunge la 5.250 euro fără TVA, în timp ce Fiat Bravo nu costă decât 7.437 euro fără TVA. Ford are o ofertă specială pentru modelele Focus și Fusion. Modelul Focus poate fi cumpărat cu 8.950 euro, cu un contract de leasing (dobândă fixă de 5,99%, avans de 10%, pe cinci ani). Modelul Fusion costă 6.990 euro, cu aceleași condiții de creditare. Pentru celelalte modele Ford, reducerea maximă este de 2.700 euro, disponibilă doar când clienții prezintă trei prime de casare. Renault are promoții pentru modelele Clio, Fluence și Symbol, oferind reduceri de până la 5 – 6 ori contravaloarea primei de casare. În aceste condiții, Clio costă 6.200 euro. Symbol costă 4.650 euro, iar Fluence ajunge la 8.700 euro. Pentru celelalte modele, reducerea maximă oferită este de 2.700 euro, disponibilă doar prin prezentarea a trei vouchere de casare. Opel propune un preț special de 6.850 euro cu TVA pentru modelul Corsa Essentia, cu motor de 1,2 litri și 85 CP. Modelul Astra are un preț de lansare de 12.750 euro, pentru motorizarea de 1,4 litri (100 CP). Seat oferă modelul Ibiza, la un preț de 6.500 euro cu TVA, pentru motorizarea de 1,2 litri (60 CP). Skoda are oferte pentru Fabia și Octavia, al căror preț special este de 6.135 euro, respectiv 9.278 euro. Volkswagen intră în Rabla 2010 cu modelele Polo, Jetta și Golf. Prețurile sunt de 8.267 euro pentru Polo 1,2l Trendline Attractive, 12.220 euro pentru Jetta 1,6l și 10.599 euro pentru Golf VI 1,4l. Prețurile includ reducerea de 2.700 euro. Cum se obține prima de casare 1. Se pot casa mașini mai vechi de zece ani, înmatriculate în România înainte de 1 ianuarie 2007 2. Faceți copii după toate actele mașinii, pentru fiecare rablă în parte 3. Mergeți la centrele de colectare și predați mașinile, după care primiți un bon valoric de 3.800 lei (maximum trei rable/persoană) 4. Radiați mașinile casate la unitățile locale ale Ministerului Internelor 5. Depuneți toate actele necesare la dealerul ales 6. Voucherele sunt transmisibile și se vând deja pe piață în schimbul a 400 – 500 euro