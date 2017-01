Queen - „Don’t stop me now“, piesa favorită a şoferilor britanici

Queen - „Don’t stop me now“, piesa favorită a șoferilor britanici

Ştire online publicată Vineri, 31 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Englezii sunt ciudați. E oficial. Potrivit unui studiu realizat de site-ul carmony.co.uk, melodia preferată a șoferilor din Anglia este „Don’t stop me now”, a celor de la Queen. Oamenii ăștia au avut ghinionul să nu asculte niciodată un evergreen din repertoriul-minune al lui Salam… ce trist!!! Să n-aibă ei un Bambu, care să îi monteze pe muzică d-asta sooop3r, de clubbing… Queen… YUK! În rest, se pare că șoferițele lor sunt mai „blonde” decât ale noastre - 57% dintre femeile care au participat la sondaj au reușit să facă diferența dintre un coupe și un hatchback. La bărbați, procentul este puțin mai mare… 66%. Păi să vină ei aici și să vadă cum 110% dintre pițipoance știu exact ce e un coupe, un hatchback, un SUV, un chopper, un trailer, un pick-up, o limuzină, o navă amiral… În plus, toate femeile din Anglia dau nume mașinilor pe care le conduc, cele mai „botezabile” mașini fiind cele produse de Renault. Păi la noi, nici nu e nevoie să facă fetele așa ceva, fiindcă toți baștanii care le plimbă au deja nume, de la mamele și tații și nașii lor. Și dacă e să conducă ele, atunci sigur au nume cei care le-au fericit cu un Q7 sau un X5. Altă concluzie amuzantă a studiului a fost că șoferii de Volkswagen sunt cei mai în formă, 25% dintre ei având echipament sportiv în portbagaj. La polul opus se află șoferii de Mini - doar 6% dintre ei au așa ceva. De asemenea, 22% dintre doamnele cu vârsta de peste 45 ani și 27% dintre șoferițele de BMW poartă întotdeauna lenjerie sexy. Britanicilor le este frică de autostradă Altă ciudățenie a britanicilor este că sunt extrem de nerecunoscători. Chiar dacă au autostrăzi cât să ajungă pe Marte, dacă le-ar pune cap la cap, unul din șapte britanici refuză să circule pe autostradă. Evident, de frică. Mai exact, 14,5% dintre britanici au „autostradofobie” și și-au dezvoltat o rețea uriașă de drumuri secundare, pe care circulă ca să evite autostrăzile. OF! Noi abia dacă avem jumătate de autostradă, pe care ne putem defula în viteză, și ei refuză o asemenea plăcere… „E o problemă mare, mai ales că drumurile secundare sunt mult mai periculoase. Îi încurajăm pe cei care se tem să meargă la școlile de șoferi și să facă mai multe ore de rulare pe autostradă, ca să își întărească încrederea în forțele proprii”, a declarat Stuart Vaughan, directorul Driving School Lessons, cea mai mare școală de șoferi din Marea Britanie.