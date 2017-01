PSD va stabili, vineri, lista candidaţilor pentru alegerile europarlamentare

PSD va stabili, vineri, lista candidaților pentru alegerile europarlamentare

Ştire online publicată Marţi, 10 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

PSD va stabili, vineri, la ședința Comitetului Executiv Național, lista candidaților pentru alegerile europarla-mentare, ordinea acestora urmând a fi decisă în luna septembrie după o evaluare a activităților de vară, a anunțat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Cristian Diaconescu. Potrivit vicepreședintelui PSD, formațiunea își permite să obțină la acest scrutin 12 mandate, adică să-și mențină numărul actual de eurodeputați. Diaconescu a mai adăugat că PSD s-a consultat cu câteva ONG-uri componente ale Coaliției pentru un Par- lament European Curat, și că, la alcătuirea listei, va ține cont de criteriile profesionale indicate ca dezirabile de către aceasta. În plus, PSD va ține cont și de observațiile socialiștilor europeni, cu care formațiunea are un protocol în vederea sprijinului pentru euroalegeri. Tot vineri, urmează a fi stabilit și șeful de campanie al PSD pentru europarlamentare. 43% dintre români ar vota cu Partidul Democrat la alegerile pentru Parlamentul European, se arată în sondajul CURS pe luna iunie, publicat recent de presa centrală. PD este urmat de PNL cu 12 procente, și de PSD cu 10%. 8% ar obține la europarlamen-tare PNG, mai mult decât PRM și UDMR, fiecare cu 5%. Partidul Liberal Democrat, PNȚCD, PC și Partidul Iniția-tiva Națională nu ar obține niciun mandat pentru PE, mai susține cercetarea CURS.