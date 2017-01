La Mangalia

„Proza scurtă”, de Mircea Nedelciu, un „HOP” pentru tinerii actori

Gala tânărului actor „HOP“ organizat, tradițional, de UNITER, la fiecare început de septembrie, la Mangalia, reprezintă cel mai important program românesc dedicat tinerilor actori profesioniști. Competiția are două secțiuni - cea individuală și cea de grup, și reprezintă șansa oferită tinerilor absolvenți ai universităților de stat și particulare de a-și afirma personalitatea proprie, în confruntarea cu colegii de generație. Mai mult, scopul galei este acela de a încerca să fie un fel de „târg” de actori. De multe ori, directorii de teatre își recrutează tineri actori de la Gala „HOP”, deși nu toți actorii care joacă la festival sunt „de vânzare”. Alegerea Mangaliei ca loc de găzduire al galei dă o importantă dimensiune culturală acestei stațiuni a litoralului. Oaspeții Mangaliei devin, pe durata Galei Tânărului Actor - „HOP”, martorii unei competiții ce le oferă bucuria întâlnirii cu actul teatral și, totodată, pe aceea de a participa activ la sancționarea - prin propria reacție - a celor mai noi propuneri ale artiștilor. La ediția din acest an, proba impusă tuturor participanților la secțiunea individual constă într-o interpretare personală - în limita a 5 minute - a textului „DEX 305", din volumul „Proza scurtă”, de Mircea Nedelciu.Gala tânărului actor „HOP“ organizat, tradițional, de UNITER, la fiecare început de septembrie, la Mangalia, reprezintă cel mai important program românesc dedicat tinerilor actori profesioniști. Competiția are două secțiuni - cea individuală și cea de grup, și reprezintă șansa oferită tinerilor absolvenți ai universităților de stat și particulare de a-și afirma personalitatea proprie, în confruntarea cu colegii de generație. Mai mult, scopul galei este acela de a încerca să fie un fel de „târg” de actori. De multe ori, directorii de teatre își recrutează tineri actori de la Gala „HOP”, deși nu toți actorii care joacă la festival sunt „de vânzare”. Alegerea Mangaliei ca loc de găzduire al galei dă o importantă dimensiune culturală acestei stațiuni a litoralului. Oaspeții Mangaliei devin, pe durata Galei Tânărului Actor - „HOP”, martorii unei competiții ce le oferă bucuria întâlnirii cu actul teatral și, totodată, pe aceea de a participa activ la sancționarea - prin propria reacție - a celor mai noi propuneri ale artiștilor. La ediția din acest an, proba impusă tuturor participanților la secțiunea individual constă într-o interpretare personală - în limita a 5 minute - a textului „DEX 305", din volumul „Proza scurtă”, de Mircea Nedelciu.