Provocarea Festivalului Mamaia pentru participanţi: orchestră cu 43 de muzicieni

Provocarea Festivalului Mamaia pentru participanți: orchestră cu 43 de muzicieni

Ediția cu numărul 41 a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, care se desfășoară în perioada 25 - 28 august, la Teatrul de Vară Soveja, rezervă publicului, dar și concurenților, numeroase surprize mai mult decât plăcute. În primul rând, noutatea acestei ediții constă în includerea unei noi secțiuni, Secțiunea Rock „Teo Peter“, care se alătură secțiunilor „Interpretare” și „Creație”.Astfel, în prima seară, joi, 25 august 2011, are loc concursul pentru secțiunile „Interpretare” și „Creație”, urmat de un recital in memoriam Cornel Fugaru. Pe lista invitaților se numără Lucia Dumitrescu, Nico, Adrian Enache, Marcel Pavel, Monica Anghel, Aurelian Temișan, Gabriel Cotabiță, Mirela Fugaru, Vlad Fugaru, iar lista poate continua.A doua seară, vineri, 26 august 2011, continuă reprezentațiile pentru „Interpretare” și „Creație”, urmate de un super-recital Iris.Sâmbătă, 27 august, are loc finala secțiunilor „Interpretare” și „Creație”, dar și Secțiunea Rock „Teo Peter”.Festivalul Național de Interpretare și Muzică Ușoară Mamaia se încheie duminică, 28 august, cu Gala Laureaților și un recital al trupei Cargo.„Trebuie să vă asigur că veți avea anul acesta parte de multe surprize plăcute. Am fost foarte riguroși în selectare. Atât timp cât mă ocup de festival, vă garantez că nu există compromisuri“, a subliniat Mădălin Voicu, președintele juriului.Posibilii prezentatori ai Festivalului Mamaia sunt Dan Helciug și Gianina Corondan, însă deocamdată aceste nume nu sunt bătute în cuie.Live 100%Notarea pieselor se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs. Acesta este format din: Mădălin Voicu - președinte, Viorel Gavrilă, Berti Barbera, Titus Andrei, Gabriela Scraba, Cristi Minculescu, Mihai Pocorschi, Andrei Tudor, Corina Chiriac, Andrei Partoș, Adrian Ordean, Mircea Drăgan și Cristian Zgabercea.Cel puțin participanților la secțiunea „Interpretare“ nu le va fi deloc ușor. Potrivit compozitorului Viorel Gavrilă, ei vor fi acompaniați de o orchestră mare, de 43 de persoane. Acest lucru este foarte probabil să-i pună în mare dificultate pe cei care nu au exercițiul de a cânta în astfel de condiții, 100% live, și care nu reușesc să se concentreze suficient de bine. „Este destul de greu. Jumătate dintre ei au cel mult 17-18 ani. Este o notă de curaj din partea noastră, dar sunt voci deosebite“, a precizat Viorel Gavrilă.Premiile, aceeași valoare din 2010Locurile I la toate cele trei secțiuni, „Interpretare”, „Creație” și Rock „Teo Peter” vor fi recompensate cu câte un premiu în valoare de 1.500 euro, locurile II cu câte 1.000 euro, iar locurile III, cu câte 500 euro. Câștigătorul Trofeului Mamaia 2011 va fi ales în ședință extraordinară de Consiliul Județean, dintre câștigătorii secțiunilor. După decernarea Trofeului Mamaia 2011, premiile de la secțiunea de unde a fost ales câștigătorul trofeului se vor acorda în ordinea descrescătoare a notelor. Câștigătorul trofeului nu mai intră în acest clasament. Se va acorda și un Premiu In memoriam „Teo Peter”, dar și alte două premii speciale oferite de Societatea Română de Radiodifuziune, Premiul Fundației Internaționale „Ion Voicu”, Premiul de popularitate, Premiul Presei, Premiul oferit de Margareta Pâslaru etc.