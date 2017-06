Protorexia. Tu suferi de aşa ceva?

Protorexia. Tu suferi de așa ceva?

Ştire online publicată Vineri, 23 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toții am auzit de anorexie și bigorexie, dar despre protorexie nu prea știm mare lucru. Am aflat că acesta este un termen ce desemnează obsesia pentru proteine, în special pentru cele sub formă de shake-uri și suplimente, scrie csid.roChiar dacă proteinele au un rol esențial în alimentație, „moda proteinelor”, elogiată de multe vedete și antrenori, nu face decât să accentueze obsesia nesănătoasă pentru această categorie de substanțe nutritive.Cei care se dedică în totalitate consumului de proteine, în speranța dezvoltării rapide a masei musculare, riscă mari probleme de sănătate, avertizează medicii.Consumul excesiv de proteine duce, într-adevăr, la dezvoltarea masivă a musculaturii, dar, pe interior, organismul resimte acest „șoc”. Astfel, o persoană cu mușchi impresionanți se poate confrunta cu episoade frecvente de diaree și cu afecțiuni ale ficatului sau rinichilor.De asemenea, excesul de proteine poate avea efect cancerigen, mai ales la nivelul colonului, ca urmare a constipației cronice.„Protorexia este o formă de ortorexie, un termen utilizat pentru a descrie o tulburare alimentară, care constă în obsesia unei persoane față de alimentația sănătoasă”, spune nutriționistul Stephanie Moore.Această tulburare alimentară este similară afecțiunilor mintale. Nevoia pacientului pentru astfel de alimente este copleșitoare și îi poate modifica radical stilul de viață. Cei care se confruntă cu această problemă sunt adesea interiorizați, se îndepărtează de prieteni și consumă aproape exclusiv shake-uri cu proteine, punându-și astfel în pericol sănătatea.În căutarea trupului perfect, multe persoane cad în extreme și își creează idoli falși, adoptând regimuri alimentare complet nesănătoase și urmând programe de antrenament foarte solicitante. Prin urmare, sănătatea lor are de suferit, poate nu imediat, dar efectele se văd în timp.