Protejarea copiilor în spaţiul cibernetic

Ieri a fost Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale

Protejarea copiilor în spațiul cibernetic

Ştire online publicată Luni, 18 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În data de 17 mai a fiecărui an se sărbătorește în întreaga lume Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale, cu scopul de a crește gradul de informare despre impactul pe care utilizarea internetului și tehnologiilor de comunicații îl poate produce asupra societății și economiei. Pentru a celebra această zi, în anul 2009, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, organizație din care România face parte încă din anul 1866, a ales ca temă „Protejarea copiilor în spațiul cibernetic” („Protecting children in cyberspace”), informează agora.ro, citând anrcti.ro. Această temă a fost aleasă pentru că numărul de utilizatori de internet la nivel mondial înregistrează o creștere rapidă - de la 182 de milioane acum zece ani la 1,5 miliarde de utilizatori de internet la nivel mondial la începutul anului 2009 - și pentru că cele mai recente studii la nivel mondial arată că peste 60% dintre copii și adolescenți utilizează programe pentru chat în fiecare zi. Trei din patru copii care folosesc internetul sunt gata să comunice informații personale despre ei și despre familiile lor în schimbul unor bunuri sau servicii. Pentru următorii ani, studiile preconizează că unul din cinci copii va cădea victimă anual criminalității informatice. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) promovează siguranța pe internet, fiind preocupată în special de siguranța minorilor atunci când se află în mediul virtual, ANCOM având atribuții în domeniul prevenirii și combaterii pornografiei pe internet. ANCOM a inițiat în acest an discuții cu societatea civilă pentru îmbunătățirea legislației cu privire la prevenirea și combaterea pornografiei, cu scopul de a asigura o protecție sporită a copiilor împotriva expunerii la conținut cu potențial dăunător.