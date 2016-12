PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 14 - 20 martie 2014

Ştire online publicată Vineri, 14 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Geoff Moore, David PosamentierÎn rolurile principale: Olivia Wilde, Sam Rockwell, Michelle MonaghanGen: Comedie, DramăDurata:97 minuteCu tagline-ul “Fericirea nu are formulă”, comedia urmărește aventurile unui farmacist dintr-un mic orășel a cărui viață lipsită de evenimente se transformă într-un adevărat iureș când începe o relație cu o clientă seducătoare. Alcoolul și drogurile vor face aventura lui Doug (Sam Rockwell) cu Elizabeth (Olivia Wilde) încă și mai intensă, dar eroul își va da seama curând că “chimia” nu este de ajuns.Regia: Rob MinkoffÎn rolurile principale: Max Charles, Ty BurrellGen: Animație, Aventuri, Familie, SFDurata:97 minuteFilmul vorbește despre câinele Peabody (Ty Burrell), cea mai deșteaptă creatură din lume ce se întâmplă să fie un câine. Când “stăpânul” său, băiețelul Sherman (Max Charles), alege să folosească fără permisiune mașina timpului, numită WABAC, în istorie încep să apară schimbări, iar lucrurile scapă de sub control, ivindu-se consecințe dezastruoase, dar și nemaipomenit de amuzante.Regia: Jean-Marc ValléeÎn rolurile principale: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared LetoGen: Biografic, DramăDurata:117 minuteFilmul prezintă povestea unui electrician texan, lupta lui cu instituțiile medicale și cu companiile farmaceutice după ce a fost depistat HIV-pozitiv în 1986. El caută medicamente alternative care ar putea să-l ajute și la care și alte persoane cu acest virus vor putea avea acces.Regia: Scott WaughÎn rolurile principale: Dominic Cooper, Imogen Poots, Aaron Paul, Dakota JohnsonGen: Acțiune, Crimă, Dramă, ThrillerDurata:131 minuteTobey (Aaron Paul), un pilot de curse ilegale, este băgat la închisoare când prietenul său cel mai bun moare în timpul unei curse. Realizând că a fost înșelat și că a căzut în capcana fostului său asociat, Tobey își ispășește pedeapsa gândindu-se încontinuu la răzbunare... După eliberare, se înscrie în cea mai periculoasă și lungă cursă ilegală, ce are loc pe întreg teritoriul Statelor Unite. De parcă pericolul întrecerilor fără reguli între bolizi nu ar fi de ajuns, fostul său asociat promite o imensă sumă de bani pentru scoaterea lui Tobey din joc.Regia: Noam MurroÎn rolurile principale: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton, Andrew TiernanGen: Acțiune, Dramă, RăzboiDurata:102 minuteAcțiunea filmului 300: Rise of an Empire se petrece înainte de lupta de la Termopile, într-o perioadă în care regele Xerxes consolidează puterea imperiului persan. Întreaga poveste este centrată pe colosala înfruntare navală de la Salamina, unde grecii reușesc să învingă armată persană pentru a-și apăra independența.Regia: Alexander PayneÎn rolurile principale: Will Forte, Bruce DernGen: Aventuri, DramăDurata:115 minuteFilmat în alb negru, Nebraska îi are în centru pe un tată vârstnic, fost alcoolic (Bruce Dern) și pe fiul său sceptic (Will Forte). Cei doi pornesc la drum din Montana către Nebraska pentru a primi banii pe care tatăl pretinde că i-a câștigat drept premiu. Însă situația este comică doar în aparență, latura întunecată nu este departe.Regia: Jaume Collet-SerraÎn rolurile principale: Julianne Moore, Liam Neeson, Michelle DockeryGen: Acțiune, ThrillerDurata:109 minuteLiam Neeson revine într-un rol de acțiune, de această dată la mare înălțime. Actorul este Bill Marks, un agent american care se îmbarcă la bordul unui avion transatlantic cu destinația Londra. În timpul zborului, primește pe telefonul cu acces la o rețea securizată un misterios mesaj: la fiecare 20 de minute un om de la bord va muri, dacă o sumă fabuloasă nu este transferată într-un cont bancar. Când un pasager își află sfârșitul la exact 20 de minute de la ultimul mesaj, toată lumea își dă seama că amenințarea este cât se poate de serioasă.Regia: Felix Van GroeningenÎn rolurile principale: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell CattrysseGen: Dramă, Muzical, Romantic, DragosteDurata:111 minuteElise și Didier se îndrăgostesc la prima vedere, deși sunt diferiți. El vorbește, ea îl ascultă. El e un ateu romantic, ea este credincioasă și pragmatică. Însă, atunci când fiica lor se îmbolnăvește grav, iubirea lor va fi pusă la încercare.Regia: Nae CaranfilÎn rolurile principale: Vera Farmiga, Mark Strong, Tim PlesterGen: Comedie, DramăDurata:117 minuteBucurești, 1959. Un spectaculos jaf asupra unei furgonete a Băncii Naționale pune întreaga țară pe jar. În România comunistă, un astfel de atac gangsteresc este de neconceput atât pentru autoritățile statului, cât si pentru orice om normal: ce poți să faci cu lei neconvertibili, într-un regim politic și economic ce limitează drastic utilitatea banilor? Autorii loviturii: patru bărbați și o femeie, toți comuniști situați la vârful ierarhiei de Partid, departe de orice lipsuri materiale. De ce au făcut-o? Vor fi prinși? Ce pedeapsă vor primi?