ProEtnica şi-a închis porţile

ProEtnica și-a închis porțile

Ştire online publicată Luni, 27 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, la Sighișoara, s-a încheiat cea de-a șaptea ediție a Festivalului ProEtnica–Zilele Comunităților Etnice din România. Ediția de anul acesta a festivalului a fost organizată de Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret sub patronajul Ambasadei Germaniei la București și Ministerul Culturii și Cultelor. În cadrul festivalului s-au adunat artiști și oameni de cultură ai etniilor din toate colțurile României pentru a-și promova tradițiile, datinile, dansurile și obiceiurile etniei din care fac parte. Din partea etniei tătare au participat Muftiul Cultului Musulman din România, Muurat Yusuf, și Ghiulșen Ismail, membră a UDTTMR. De asemenea, au participat ansamblurile de dansuri folclorice tătărești Can Su, al filialei Techirghiol a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco–Musulmani din România, și Karasu al filialei Medgidia care au susținut spectacole pe scena festivalului. Anual, în cadrul festivalului se redactează ziarul „Agora-Comunităților Etnice" în care sunt descrise în detaliu etniile, punându-se accent pe importanța festivalului în viața culturală a tuturor comunităților etnice din România. Pe parcursul celor șapte ani de existență, festivalul a devenit o punte de legătură culturală și o oportunitate de cunoaștere a minorităților etnice între ele. Ella COCÎI