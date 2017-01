Proetnica inaugurează, anul acesta, secţiunea dedicată comunităţilor de imigranţi din România

„O 9 provocare”

Proetnica inaugurează, anul acesta, secțiunea dedicată comunităților de imigranți din România

Peste 800 de reprezentanți ai comunităților etnice din România se vor reuni la Sighișoara în perioada 14 - 22 august, în cadrul celei de-a IX-a ediții a Festivalului Intercultural Proetnica 2009. Festivalul își propune și anul acesta să promoveze diversitatea culturală și un climat de armonie și interacțiune interetnică. Timp de nouă zile, Cetatea Sighișoarei devine și anul acesta capitala multiculturalității din România. „Lăcaș ce adăpostește o inestimabilă comoară: bogăția culturală a comunităților etnice din România, tezaur ce nu e ferecat cu lacăte și lanțuri și nu e ascuns privirii oamenilor, o avuție la care are acces toată lumea după pofta inimii”, astfel definesc organizatorii festivalului Cetatea Sighișoarei care, de nouă ani, la fiecare sfârșit de vară devine loc de pelerinaj pentru reprezentanți ai tuturor comunităților etnice din România. Festivalul, o provocare pentru organizatori și participanți deopotrivă, se transformă într-un mijloc de comunicare între etnicii din România și o oportunitate pentru populația majoritară de a veni în contact cu valorile culturale minoritare. Această ediție a Festivalului Proetnica 2009 este structurată în patru arii tematice: cea științifico-culturală, programul artelor spectacolului, cel al artelor cinematografice și expoziții din aria artelor vizuale. În premieră, anul acesta, festivalul are o secțiune dedicată noilor comunități de imigranți care se formează în România, element cu care organizatorii consideră că întregesc demersul artistic al festivalului. „ProEtnica, cea mai mare sărbătoare a dialogului multicultural din România, vă va purta timp de nouă zile printr-un „univers divers” al vieții sociale, culturale și spirituale a comunităților etnice din România, etalat prin spectacole de muzică, dans, poezie și teatru, activități interactive cu publicul, expoziții de artă contemporană, lansări de cărți și publicații, vizionări de filme, bal interetnic, standuri de meșteșugari, expoziții culinare, dezbateri și mese rotunde, publicații, spectacole intercomunitare”, astfel sună invitația organizatorilor la Festivalul Proetnica 2009. Potrivit programului, din Constanța ar urma să participe la festival Corul „Boztorgay” al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România și Ansamblul Delikanlilar al Uniunii Democrate Turce din România. Organizatorul principal al festivalului este Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara, co-organizatori fiind Municipiul Sighișoara și Comunitățile etnoculturale din România. Evenimentul se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și cel al Ambasadei Germaniei la București.