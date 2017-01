ProEtnica, festivalul care a făcut celebru municipiul Sighişoara în Europa

ProEtnica, festivalul care a făcut celebru municipiul Sighișoara în Europa

În perioada 17 - 25 august, ansamblurile „Karasu” și „Can-Su” ale Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România și „Sureia”, al Uniunii Democrate Turce din România, vor participa la Sighișoara la festivalul „ProEtnica - Zilele comunităților etnice în România”. Ajuns la a șaptea ediție, festivalul de la Sighișoara reunește, anual, reprezentanți ai comunităților etnice din întreaga țară, etniile tătară și turcă din Dobrogea numărându-se, în fiecare an, printre participanți. În 2008, ProEtnica se va desfășura sub deviza „Unitate în diversitate“ și va reuni participanți din întreaga Europă. Conform programului anunțat de organizatori, ansamblul „Sureia” al turcilor din Techirghiol va evolua astăzi și mâine, în Piața Cetății, începând cu ora 18,00, iar cele două ansambluri tătare, „Karasu”, din Medgidia, și „Can-Su” din Techirghiol vor urca pe aceeași scenă miercuri seara. Vor fi prezentate cele mai reprezentative dansuri și cântece din folclorul celor două etnii, dar și cele mai alese bucate tradiționale, în cadrul unei expoziții culinare. De asemenea, turcii și tătarii din Dobrogea își vor prezenta, la standurile special amenajate obiecte tradiționale și publicații editate de cele două uniuni. Cu ocazia derulării manifestărilor dedicate comunităților etnice din România, la Sighișoara sunt prezenți anual aproximativ 800 de participanți care prezintă publicului aspecte referitoare la cultura, tradițiile și obiceiurile proprii. Festivalul a fost gândit încă de la început ca o oportunitate de promovare a dialogului și a conviețuirii pașnice între minorități și majoritate. Conform evaluărilor organizatorilor, au fost înregistrați anual peste 30.000 de spectatori, în special tineri, din țară și din afară. În cei șapte ani, „ProEtnica” a devenit una dintre cele mai importante manifestări multietnice din Europa de Sud-Est, ecourile festivalului depășind granițele Sighișoarei și chiar ale României. Festivalul interetnic de la Sighișoara nu se limitează numai la prezentarea folclorului. Și anul acesta, este prevăzută în program o componentă științifico-culturală, organizată de Institutul de Studii Internaționale al Universității Babeș-Bolyai și de Asociația „Dieter Schlesak” (cu sprijinul ifa). Aici se vor dezbate teme referitoare la dialog inter-religios, holocaust, gulag, multiculturalism, minoritățile etnice și securitatea. Aceste dezbateri vor fi realizate în cadrul unor mese rotunde, prelegeri și lansări de carte, precum și prin metode cultural-artistice. Uniunea Europeană a declarat anul 2008 ca „Anul Dialogului Intercultural”, ocazie cu care organizatorii anunță încă de pe acum că „ProEtnica” va deveni un proiect cultural de dimensiune europeană care se va derula sub moto-ul „Unitate în Diversitate”.În perioada 17 - 25 august, ansamblurile „Karasu” și „Can-Su” ale Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România și „Sureia”, al Uniunii Democrate Turce din România, vor participa la Sighișoara la festivalul „ProEtnica - Zilele comunităților etnice în România”. Ajuns la a șaptea ediție, festivalul de la Sighișoara reunește, anual, reprezentanți ai comunităților etnice din întreaga țară, etniile tătară și turcă din Dobrogea numărându-se, în fiecare an, printre participanți. În 2008, ProEtnica se va desfășura sub deviza „Unitate în diversitate“ și va reuni participanți din întreaga Europă. Conform programului anunțat de organizatori, ansamblul „Sureia” al turcilor din Techirghiol va evolua astăzi și mâine, în Piața Cetății, începând cu ora 18,00, iar cele două ansambluri tătare, „Karasu”, din Medgidia, și „Can-Su” din Techirghiol vor urca pe aceeași scenă miercuri seara. Vor fi prezentate cele mai reprezentative dansuri și cântece din folclorul celor două etnii, dar și cele mai alese bucate tradiționale, în cadrul unei expoziții culinare. De asemenea, turcii și tătarii din Dobrogea își vor prezenta, la standurile special amenajate obiecte tradiționale și publicații editate de cele două uniuni. Cu ocazia derulării manifestărilor dedicate comunităților etnice din România, la Sighișoara sunt prezenți anual aproximativ 800 de participanți care prezintă publicului aspecte referitoare la cultura, tradițiile și obiceiurile proprii. Festivalul a fost gândit încă de la început ca o oportunitate de promovare a dialogului și a conviețuirii pașnice între minorități și majoritate. Conform evaluărilor organizatorilor, au fost înregistrați anual peste 30.000 de spectatori, în special tineri, din țară și din afară. În cei șapte ani, „ProEtnica” a devenit una dintre cele mai importante manifestări multietnice din Europa de Sud-Est, ecourile festivalului depășind granițele Sighișoarei și chiar ale României. Festivalul interetnic de la Sighișoara nu se limitează numai la prezentarea folclorului. Și anul acesta, este prevăzută în program o componentă științifico-culturală, organizată de Institutul de Studii Internaționale al Universității Babeș-Bolyai și de Asociația „Dieter Schlesak” (cu sprijinul ifa). Aici se vor dezbate teme referitoare la dialog inter-religios, holocaust, gulag, multiculturalism, minoritățile etnice și securitatea. Aceste dezbateri vor fi realizate în cadrul unor mese rotunde, prelegeri și lansări de carte, precum și prin metode cultural-artistice. Uniunea Europeană a declarat anul 2008 ca „Anul Dialogului Intercultural”, ocazie cu care organizatorii anunță încă de pe acum că „ProEtnica” va deveni un proiect cultural de dimensiune europeană care se va derula sub moto-ul „Unitate în Diversitate”.