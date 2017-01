Problemuţe de debut

Problemuțe de debut

Dacă, anul trecut, Galele Studen-țești au fost la un nivel mai mic, pentru că n-a existat o scenă, iar la terasa White Horse s-a plătit chirie, de data aceasta, Casa Studenților din București s-a ambiționat și a cumpărat în leasing o scenă performantă, de 100 mp. Care a sosit pachet din Germania via Costinești în noaptea de duminică, 15 iulie, spre luni, 16 iulie. Că-i lipsește bara care susține copertina, seara nu-i problemă, n-o să-i bată soarele pe artiști. Mai nasol e dacă dă vreo ploaie. Dar, într-o săptămână, se rezolvă și această problemuță. Trecând peste inerentele incidente de început, cum ar fi și o pană de curent din cauza unui generator care dădea o tensiune mult prea mare și exista pericolul să se ardă toate boxele, fapt ce a decalat cu o jumătate de oră debutul Galelor, în cele din urmă, plaja s-a umplut și toată lumea era încântată „Am scăpat de stresul chiriei, care ne-ajungea la 3.000 euro pe zi pentru scenă, bani cu care am suportat transportul, cazarea și masa", ne declara Adi Căliman.