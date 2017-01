Prince, dat jos de pe scenă de Poliţie

Prince, dat jos de pe scenă de Poliție

Ştire online publicată Marţi, 10 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Starul pop a fost obligat de poliție să coboare de pe scena unui club din orașul său natal Minneapolis, din SUA, în timpul unui concert care dura prea mult, potrivit BBC News. Cântărețul, în vârstă de 49 de ani, ajunsese la jumătatea recitalului pe care-l susținea în legendarul club First Avenue când a anunțat: „Autoritățile spun că trebuie să plecăm. Noi întotdeauna ascultăm de autorități", a spus Prince, care a promis că se va întoarce. Clubul, pe care Prince l-a făcut celebru în videoclipul său „Purple Rain", are autorizație pentru a rămâne deschis până la 3.00 dimineața, dar artistul a urcat pe scenă abia la 2.45, duminică. A cântat hituri precum „I Feel For You" și „Controversy" înainte ca show-ul să fie întrerupt. Proprietarul clubului, Byron Frank, a spus că este păcat că autoritățile au fost obligate să întrerupă concertul, „pentru că toată lumea se distra de minune". Sergentul ET Nelson a spus că mai mult de 20 de ofițeri au lucrat peste program pentru a bloca străzile din jurul clubului. Prince a avut deja câteva concerte în Minneapolis înaintea show-ului din club. Prima sa apariție a fost la un magazin, unde și-a promovat noul parfum, printr-un recital de 45 de minute. Artistul este renumit pentru show-urile sale nocturne din cluburi, unde cântă versiuni extinse ale pieselor din vastul său repertoriu. Prince va avea concerte la Londra, pe O2 arena, în luna august, iar următorul său album „Planet Earth", va fi lansat săptămâna viitoare. Materialul discografic este distribuit gratuit împreună cu ziarul britanic „The Mail On Sunday", iar fanii vor primi câte un exemplar, tot gratuit, la concerte, motiv de nemulțumire pentru distribuitorii de muzică.