Primul născut este mai isteţ

Primul născut este mai isteț

Un studiu efectuat pe 240.000 de bărbați norvegieni susține că cel mai vârstnic copil din familie are un IQ cu 2 până la 3 puncte mai mare decât al fraților și surorilor mai mici. Cercetătorii norvegieni au descoperit că primul copil născut dintr-o familie este mai deștept decât frații săi, iar motivul nu este genetic, ci este rezultatul modului în care părinții îi tratează. Experții spun că cele câteva puncte de IQ în plus pot face o mare diferență de-a lungul vieții și îi așează pe traiec-toria pentru succes. Cele mai mari diferențe apar în cazul fraților născuți la diferență de un an, mai spun cercetătorii. Petter Kristensen, epidemiolog la Universitatea din Oslo, spune că, în cazul decesului fratelui mare, următorii născuți ajung la un IQ egal cu al primului. Totuși, cercetătorii au admis că Charles Darwin și Isaac Newton aveau frați mai mari.