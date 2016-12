Primul contact: Seria 6 Coupe

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

In asteptarea zilei cand voi emigra intr-o tara fara praf, mizerie si clima cu doar doua setari, analizez masinile din punctul de vedere al unui roman care traieste in Romania. Din cauza asta, pentru mine decapotabilele sunt o cauza pierduta: este cat se poate de interesant sa mergi cu una si ii recomand oricui sa incerce asa ceva macar o data in viata, insa n-as putea sa-i sfatuiesc sa-si cumpere una nici macar pe cei care ma suna noaptea ca sa ma ameninte. Citeste mai departe