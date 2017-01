Primul ajutor în caz de fracturi

Fracturile pot fi închise (pielea și țesuturile ce învelesc osul rămân nemodificate) sau deschise (pielea și țesuturile sunt rănite). Fractura poate fi identificată urmărind: apariția durerii, care se accentuează la orice mișcare a regiunii lovite, imposibilitatea de mișcări (atunci când copilul nu poate face mișcări pe care în mod normal le face fără dificultate), deformarea regiunii în care s-a produs fractura sau apariția unor vânătăi profunde la locul traumatizat. Cea mai buna metodă de acordare a primului ajutor în caz de fractură este imobilizarea. Aceasta constă în menținerea într-un repaus perfect a osului fracturat. Imobilizarea se face cu ajutorul atelelor. Acestea pot fi improvizate din scânduri, crengi etc. Aplicarea atelelor nu se face direct pe piele, ci prin intermediul unui material moale, vată, fașă, pânză, etc. Fixarea scândurelelor se face cu feșe, sfori, fără a strânge prea tare. În cazul fracturilor deschise, pe lângă asigurarea imobilizării, trebuie luate și măsuri pentru îngrijirea rănii. Dacă există și o hemoragie, se încearcă oprirea ei, apoi se face pansarea, după care se execută imobilizarea.