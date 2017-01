Primii musulmani din România au plecat, ieri, în pelerinaj la Mecca

28 de credincioși musulmani din județele Constanța și Tulcea au plecat, ieri după-amiază, spre Mecca (Arabia Saudită), locul nașterii Profetului Mohammed. Organizarea pelerinajului de anul acesta este o premieră pentru Muftiatul Cultului Musulman din România, care în anii trecuți colabora cu Muftiatul din Bulgaria pentru a face posibilă plecarea pelerinilor din România la locurile sfinte. Muftiul Cultului Musulman din România, Iusuf Muurat, a declarat că acest pelerinaj este un ritual comunitar fiind unul dintre cei cinci stâlpi ai Islamului, pe care trebuie să îl respecte orice musulman. Pelerinajul are loc în fiecare an în ultima lună din calendarul Islamic, în preajma sărbătorii de Kurban Bayram (Sărbătoarea Sacrificiului). Pelerinii trebuie să parcurgă o serie de etape pentru a ajunge la starea de sacralitate. Potrivit ritualului, pelerinii-bărbați trebuie să poarte o ținută specială constând într-un veșmânt alb confecționat din două pânze fără nicio cusătură, ce simbolizează egalitatea credincioșilor în fața lui Allah. Femeile vor purta veșmintele tradiționale, orice deosebire de clasă socială fiind anulată. Punctul central al pelerinajului îl reprezintă încercuirea de șapte ori a sanctuarului Kaaba, pelerinii rostind rugăciuni către Abraham, cel care ar fi construit moscheea dintr-un ordin divin. Un alt moment important este parcurgerea de șapte ori a distanței (394 metri) dintre colinele Safa și Marwah, în amintirea rătăcirilor disperate ale lui Hagar și copilul său, Ismail, părăsiți în deșert. Ultimele zile de pelerinaj sunt petrecute la Mina, o localitate între Arafat și Mecca, unde are loc „aruncarea cu pietre în satana” adică aruncarea a șapte pietre în direcția a trei stânci ce îl simbolizează pe diavol. „Este o călătorie care va dura patru zile, destul de lungă, pentru că vor fi parcurși aproximativ 4.000 de kilometri”, a mai spus muftiul Iusuf Muurat. Costul călătoriei la locurile sfinte s-a ridicat, anul acesta, la 1.500 de euro de persoană. În afara celor 28 de pelerini care au plecat ieri cu autocarul, din Constanța, peste câteva zile vor mai pleca alți 52 cu avionul. În anii trecuți, în timpul pelerinajelor, s-au produs o serie de incidente din cauza numărului mare de pelerini însă muftiul a precizat că, anul acesta, autoritățile au suplimentat numărul forțelor de ordine însărcinate cu buna desfășurare a pelerinajului pentru a evita astfel de situații.