Primii dinţişori - primele dureri

Primii dințișori - primele dureri

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Simptomele apariției primilor dinți: gingiile copilului sunt iritate, ușor umflate și tari, micuțil având salivație abundentă cauzată de senzația de durere și disconfort. Această hipersalivare are acțiune terapeutică pentru că reduce și limitează neplăcerile erupției dentare. Copilul simte nevoia de a mușca diferite obiecte sau are tendința de a băga mâna în gură pentru a-și calma durerea, are o stare de neliniște și iritabilitate, nu are poftă de mâncare. Pentru a diminua aceste simptome dați copilului să muște jucării reci,care să fie ținute în frigider. Există jucării speciale în acest scop și se găsesc la farmacie sau magazine de jucării; masați ușor gingiile copilului cu degetul sau cu un gel special care ajută la calmarea durerii; clătiți gura copilului de 2-3 ori pe zi pentru a o proteja de microbi; este bine să evitați alimentele și băuturile ce conțin zahăr sau îndulcitori artificiali; nu expuneți copilul la frig; nu folosiți medicamente sau alte leacuri fără acordul medicului.