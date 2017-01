Primăvară interetnică

Nevruzul Sâmbătă, filiala Medgidia a UDTTMR, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și Colegiul Național „K. Ataturk” a marcat printr-o amplă manifestare sărbătoarea de Nevruz, cum este ea denumită la turci, sau Nawrez, așa cum este cunoscută la tătari. După introducerea teoretică în tematica acestei sărbători specifice lumii turcice, a urmat un program artistic, susținut de elevii Colegiului Național „M.K. Ataturk”, cei ai Școlii Cuza Vodă, ai Școlii nr. 7 din Medgidia și de membrii Ansamblului „Karasu” al UDTTMR Medgidia. Așa cum spune tradiția pentru această sărbătoare, a fost împodobită și o ramură înmugurită în care s-au agățat ghiocei, fructe, batiste dantelate, la baza crengii așezându-se și un ghiveci cu grâu încolțit, iar copiii au colindat, interpretând cântecul denumit „Nevruz”. Așa cum este obiceiul, colindătorii au primit de la organizatori daruri pentru că au vestit venirea primăverii. Nevruz-ul este sărbătoarea care marchează începutul primăverii pentru popoarele turcice și se sărbătorește în fiecare an pe 21 martie, odată cu echinocțiul de primăvară. Este o sărbătoare veche de peste 5.000 de ani, iar rădăcinile ei par a se regăsi în legenda Ergenekon-ului. Cuvântul „Nevruz” vine din persană și semnifică „nou”. Și la această sărbătoare, fiecare popor are tradiții și obiceiuri specifice, cum ar fi săritul peste foc, sau „mevlud” în Kazakistan. Tătarii crimeeni obișnuiesc să înceapă muncile agricole în această zi, iar copii merg pe câmpul înverzit și își exprimă bucuria prin anumite jocuri. Ziua Greciei Și grecii sărbătoresc venirea primăverii în felul. În fiecare an, pe 25 Martie comunitatea greacă este în sărbătoare. Astfel că mâine, grecii vor sărbători Buna Vestire a Fecioarei Maria sau „O Evaghelismos” dar și Ziua Greciei sau Ziua Independenței statului grec. La această dată, în fiecare an la biserică se desfășoară slujba pentru Fecioara Maria și Arhanghelul Gabriel, iar după liturghie se ține un tedeum în cinstea eroilor revoluției. Sărbătoarea pică în fiecare an în Postul Paștelui, lucru care nu îi împiedică pe greci să o celebreze așa cum se cuvine: cu bucate alese, cu cântece și dansuri tradiționale. În plus, biserica permite totuși dezlegarea la pește și fructe de mare pentru a celebra ziua națională.