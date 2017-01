Primarul Ovidiu Brăiloiu se crede la „Camera ascunsă”

Luni, la Eforie, a debutat „Săptămâna diversității". Au fost șapte zile, în care Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei (ANES) a organizat, în colaborare cu mai mulți parteneri printre care și primăria orașului Eforie, o serie de acțiuni dedicate combaterii discriminării. Cu ocazia deschiderii, primarul Ovidiu Brăiloiu a rostit, și el, discursul de rigoare: „Când a venit doamna președintă (n.n. Claudia Vlaș, președinte ANES) la mine să discutăm despre acest eveniment, am întrebat-o: «Doamnă, e cumva cu dumneavoastră și Gabi Jugaru? Sunteți de la Camera ascunsă?" Până atunci eu nici nu am știut că există o astfel de agenție", a declarat relaxat Brăiloiu. Revenind ulterior la o abordare mai serioasă a problemei, Brăiloiu a mulțumit că organizatorii s-au gândit să deruleze acest program la Eforie. Primarul a avut totuși o obiecție, în final: „Propun ca la categoriile de discriminare amintite aici să se adauge și cea pe criterii politice", a spus primarul celor două Eforii.