Primarul din Ovidiu pierde războiul taxelor speciale cu Prefectura

Primarul orașului Ovidiu nu a reușit să câștige, și el, războiul taxelor speciale cu Prefectura Constanța, așa cum a făcut Mazăre. Deși era vorba de exact aceeași taxă de tramă stradală adoptată de Consiliul Local Constanța, magistrații au dat câștig de cauză Prefecturii. În România, Justiția cântărește faptele cu două unități de măsură. Așa se face că, în județul Constanța, judecătorii au dat două sentințe complet diferite în două dosare identice. Dacă, în municipiul Con-stanța, taxa de tramă stradală a fost declarată legală de instanțele de judecată, la câțiva kilometri mai la nord, în Ovidiu, aceeași taxă a fost scoasă în afara legii. De aici și supărarea primarului Ion Podaru În urmă cu câteva luni, prefectul Dănuț Culețu a notificat, iar mai apoi a atacat în contencios administrativ mai multe taxe locale speciale din trei localități: Constanța, Ovidiu și Medgidia. Taxa de drum sau de tramă stradală este unul dintre biruri adoptate de toate cele trei administrații locale, contestat în instanță de prefect. După ce primarul Radu Mazăre a câștigat în justiție dreptul de a percepe aceste taxe, ceilalți primari erau convinși că vor avea parte de același deznodământ, mai ales că birurile erau identice. Numai că justiția a fost de altă părere. Cel puțin la Ovidiu. Primăria Ovidiu va face recurs „E o rușine ce se întâmplă. La Constanța, taxa este declarată legală, iar la noi nu poate fi. De ce? E vorba de același lucru. Mai mult, noi am pus această taxă pe un drum interior, utilitar, nu pe drumuri publice, ca la Constanța", ne-a declarat primarul orașului Ovidiu, Ion Podaru. Dezamăgirea edilului este cu atât mai mare cu cât taxa ar fi fost singura soluție de a reface drumul și a ține sub control transporturile de deșeuri în localitate. „Drumul acesta duce la groapa de gunoi. Vin mașini de prin toate părțile și aruncă gunoiul pe marginea drumului. Dacă noi puneam taxă pe drum, aveam o evidență clară a mașinilor care intrau spre rampa de deșeuri. Așa, ne vom transforma în groapa de gunoi a județului. Nu am impus taxa asta ca să îmbogățim consiliul local, ci mai mult ca să controlăm traficul, să descurajăm mașinile care veneau să arunce gunoiul pe marginea drumului și nu la rampă", spune Ion Podaru. Primarul este hotărât să facă recurs la hotărârea judecătorilor. „Ne apărăm drepturile până la capăt și facem recurs. Nimeni nu îmi poate impune mie să las toate mașinile să arunce gunoiul la noi în curte", a mai precizat primarul.