Prima casă din programul „Prima Casă“, cumpărată cu primul credit pe 30 de ani

BRD a acordat ieri primul credit din programul Prima Casă, în valoare de 51.500 euro. Împrumutul a fost contractat de doi tineri, care vor plăti 300 euro/lună, în următorii 30 de ani. Dobânda anuală a creditului este de 5,6%, banii urmând să fie folosiți pentru achiziția unui apartament cu două camere, din cartierul bucureștean Colentina, într-un bloc construit în 1986. Mai mult, potrivit datelor BRD, tinerii au achitat deja un avans de 3.000 euro proprietarilor! Ferească sfântul să divorțeze vreodată… Boc: „Avem deja 10.000 de solicitări” După cum știm, guvernanții noștri sunt niște optimiști, așa că nu ne miră faptul că Gheorghe Pogea, ministrul finanțelor, a declarat că se așteaptă ca 25% din cererile pentru credite să fie pentru locuințe noi, fapt care va duce la un restart forțat al activităților de creditare și construcții. „BRD și Alpha Bank au semnat acordurile cu Fondul Național de Garantare. Am purtat discuții cu Leumi Bank, Banca Românească, Bancpost și BCR, dar depinde de ele când vor trimite documentele”, a declarat Aurel Șaramet, președintele FNGCIMM, citat de NewsIn. Tot ieri, la semnarea primului contract de credit din cadrul programului Prima Casă, premierul Emil Boc a declarat că numărul solicitărilor depuse a ajuns la 10.000 și că executivul va extinde programul, dacă totul se va termina bine: „Se conturează a fi un program de succes, din perspectiva băncilor implicate (20) și a solicitărilor în creștere (deja peste 10.000). În aceste condiții, vom extinde mecanismul garan-țiilor guvernamentale”. Trei opțiuni – zero, roșu, de-a gata Românii care vor să contracteze un împrumut pentru o primă casă au de ales din trei variante: construcția unei case de la zero, cumpărarea unei la roșu sau achiziționarea unui apartament & a unei case gata construit(e), caz în care trebuie să achite un avans de cel puțin 3.000 euro. Reamintim că guvernul a decis ca băncile care dau credite ipotecare să poată cere o dobândă de maximum 4% peste Euribor la trei luni sau 2,5% peste Robor la trei luni. Cele 20 de bănci înscrise sunt BCR, BRD, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Alpha Bank, Volksbank, Banca Transilvania, Bancpost, Banca Românească, Piraeus Bank, Bank Leumi, ATEbank, Intesa Sanpaolo Bank, Credit Europe Bank, OTP Bank, Unicredit Țiriac Bank, ING Bank, Emporiki, Millennium Bank și Garanti Bank. Bancherii s-au angajat să ofere credite de circa 1,457 miliarde euro, cu aproape 50% mai mult decât plafonul cerut inițial de guvern, de 1 miliard euro.