Preşedintele Traian Băsescu susţine elaborarea unui program comun al UE pentru incluziunea romilor

Președintele Traian Băsescu susține elaborarea unui program comun al UE pentru incluziunea romilor

Ştire online publicată Luni, 26 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

România nu trebuie „să se spele pe mâini” de responsabilitatea pe care o are în cazul integrării romilor, chiar dacă incluziunea socială a acestei etnii este „o urgență” în întreaga Europă, a declarat ieri președintele Societății Universale de Hinduism, Rajan Zed, citat de „Thaindian News” și preluat de HotNews.ro. Rajan Zed spune despre condițiile de viață ale romilor din România că „poartă cele mai multe semne de apartheid”, iar țara noastră ar trebui să facă urgent ceva concret pentru a opri maltratarea lor. Potrivit rapoartelor, între 1,8 și 2,5 milioane de romi trăiesc în România și aproximativ 75% trăiesc în sărăcie. În același timp și rabinul Jonathan B. Freirich, lider proeminent al comunităților evreiești din Nevada și California, a declarat recent: „A sosit momentul ca Uniunea Europeană să intervină de urgență în România pentru a face ceva «concret și real» pentru îmbunătățirea situației romilor”. Reacțiile vin după ce președintele Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la Băile Tușnad, că incluziunea romilor nu este doar o problema a României sau a Ungariei, lansând un nou apel pentru elaborarea unui proiect european în acest sens. „Un proiect de interes pentru România și Ungaria este incluziunea romilor. Știu că nu ne place să vorbim deschis despre acest subiect, dar în niciun caz problema incluziunii romilor nu mai este o problemă națională a României sau a Ungariei sau a oricărei alte țări care găzduiește această minoritate pe teritoriul său”, a declarat Traian Băsescu, citat de Mediafax. El a adăugat că are o neîmplinire. „V-aș putea spune despre o neîmplinire a mea, pentru că discutăm despre Europa solidară - în 2008 am reușit să obțin obligația pentru Comisia Europeană să se elaboreze o strategie pentru incluziunea romilor la nivel european. Din păcate, ulterior au fost state membre care au blocat acest proiect, iar astăzi sunt nemulțumite că România nu oprește accesul romilor în țările lor. Și romii sunt cetățeni europeni! Lansez din nou ideea că UE trebuie să aibă un program la nivel european pentru incluziunea romilor, pentru că teoria conform căreia vreun stat care găzduiește romi ar putea să le interzică accesul în Europa este fals, iar România nu va recurge la o astfel de abordare”, a mai spus Băsescu.