Preşedintele filateliştilor români strânge ouă de păsărele şi capace de bere tasate de tramvai

Românul colecționează orice!

Președintele filateliștilor români strânge ouă de păsărele și capace de bere tasate de tramvai

Tarabe cu obiecte vechi, tablouri și mobilă din perioada interbelică, timbre și statuete - toate acestea au putut fi admirate sau cumpărate la Târgul colecționarilor. Terasa Colonadelor s-a transformat în acest sfârșit de săptămână într-un adevărat bazar. Dar unul mai deosebit. Peste 100 de negustori din toată țara au poposit la Constanța, pentru a participa la cea de a XIII-a ediție a Târgului Colecțio-narilor din orașul de la malul mării. Aceștia au expus piese de filatelie, de cartofilie, medalistică, decorații, obiecte ilustrând tradiții militare, precum și argintărie, ceasuri de colecție, carte veche sau tablouri. La ediția din acest an a târgului, organizat de Asociația Filateliștilor „Tomis“, au participat negustori din București, Brăila, Turnu - Severin, Timișoara, Cluj, Piatra Neamț, Iași, Galați, Ploiești și Constanța. Li s-a alăturat, în premieră, un grup de colecționari din Bulgaria, care au vândut ilustrate cu…Dobrogea. La târg, cele mai accesibile ca preț au fost cărțile, obiectele din cristal și cele din artizanat. Au fost expuse și obiecte din metale prețioase, timbre sau mobilier vechi din perioada interbelică. Prețurile au variat, în funcție de vechime, între un leu și 5.000 de euro. „Afluența este mult mai mare decât în anii trecuți. Mă refer, în primul rând, la negustorii care au venit să-și expună obiectele de colecție spre vânzare. Expun orice obiect care poate fi colecționat, unele mai greu de imaginat “, ne-a declarat Simion Tavitian, președintele Asociației Filateliștilor „Tomis“ Constanța. Foarte mulți vizitatori ai târgului au venit cu o țintă precisă: obiecte decorative vechi, care înfrumusețează și dau o notă aparte locuinței. Iar oferta a fost foarte bogată,pentru că negustorii au prins gustul mai nou al românilor pentru astfel de obiecte. Telefoane vechi, sfeșnice, aparate foto cu burduf s-au vândut ca pâinea caldă. Micile obiecte decorative prind bine „Românii colecționează orice”, ne-a declarat Leonard Pașcanu, președintele Federației Filateliștilor din România, prezent la Constanța, în aceste zile. „Micile obiecte decorative prind acum bine, la fel și ilustratele care rămân un martor al istoriei anumitor locuri. Filatelia este, de asemenea, în centrul atenției, atât pe plan național cât și internațional. Aș spune că pasiunea românului pentru a colecționa nu are margini“. Chiar și președintele Federației Filateliștilor din România recunoaște că are pasiuni ciudate: colecționează ouă de păsărele și capace de bere tasate de pe linia tramvaiului, dar și bastoane cu cap din argint! Licitațiile s-au mutat on-line La târgul de la Constanța, în premieră, a fost prezent și un stand al site-ului www.okazii.ro. Este vorba despre o platformă on-line prin intermediul căreia utilizatorii pot vinde orice. Peste 25.000 de articole sunt de vânzare în acest moment, cel mai scump fiind un ceas. "Un colecționar nu trebuie să ajungă un simplu acumulator de obiecte, el trebuie să depună și efort în cunoașterea și studierea respectivelor piese. Astfel, cu timpul, el trebuie să facă o clasificare între ele, așa cum spun criticii de artă: «colecție înseamnă selecție». Un colecționar trebuie să conserve cu grijă obiectele, el se definește ca un tezaurizator de istorie, un conservator al timpului. Apoi, el trebuie să se documenteze mereu, să frecventeze expozițiile, galeriile de artă și marile muzee. Un alt element important al acestei ocupații este răbdarea. Este ca la jocurile de noroc, când îți intră exact piesa de care aveai nevoie. Acest hobby nu este o sursă sigură de trai, dar este un ajutor pentru veniturile familiei" - Leonard Pașcanu, președintele Federației Filateliștilor din România. 