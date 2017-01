Premierele cinematografice ale lunii iulie

Când te gândești la vacanță, te duci cu gândul la zile și seri alături de prieteni sau iubiți, urmărind filme și mâncând popcorn. În prima jumătate a lunii iulie, își fac loc în cinematografe filme de diferite categorii și ar fi bine să fim la curent cu toate noutățile.Pe 4 iulie, în cinematografele românești, rulează, în premieră, comedia „Think Like a Man Too” și filmul de dragoste „Third Person”.Pe 11 iulie, alte trei pelicule noi vor rula în sălile de cinema. „Sinopsis Dawn of the Planet of the Apes” este un SF îmbinat cu acțiune, dramă și thriller. „Cuban Fury” este o comedie pe ritmuri de salsa, perfectă pentru zilele de vară. Și - nu în ultimul rând -, „Cannibal” este un thriller pe care nu trebuie să îl ratezi vara aceasta.