Prefectura Constanţa: „Înfiinţarea Teatrului de Stat Constanţa este nelegală”

Prefectura Constanța: „Înființarea Teatrului de Stat Constanța este nelegală”

Prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu, a solicitat anularea Hotărârii nr. 131/2007 adoptată de Consiliul Județean Constanța, hotărâre referitoare la înființarea Teatrului de Stat Constanța. Într-o notificare, ca urmare a exercitării controlului privind legalitatea actelor adoptate și emise de autoritățile administrației publice locale și județene, se contestă nerespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Potrivit acestei legi, autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. În acest context, din docu-mentația transmisă Instituției Prefectului rezultă faptul că autoritatea publică județeană nu poate face dovada că a fost respectat acest demers – arată Biroul de presă al Prefecturii Constanța. În notificare se mai specifică faptul că, în conformitate cu prevederile legale privind administrația publică locală, actele administrative trebuie însoțite de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean, în documentația transmisă Instituției Prefectului există rapoarte ale acestor comisii neînsușite (nesemnate) de emitenți și care, din punct de vedere juridic sunt nule. Prefectul județului, Dănuț Culețu, invocă, totodată, și litigii cu privire la funcționalitatea Teatrului Național Constanța, demarate de Sindicatul „Unic” Fantasio Constanța. „Acest teatru există în prezent, având personalitate juridică, în conformitate cu Hotărârea nr. 150/2004 a Consiliului Județean. Cu toate acestea, în pa-ralel, fără a dispune desființarea Teatrului Național Constanța, Consiliul Județean a hotărât înființarea unui alt teatru, sub denumirea Teatrul de Stat Constanța. Astfel, cele două instituții - Teatrul Național Constanța și Teatrul de Stat Constanța - au același sediu, aceeași structură organizatorică, același buget și chiar același director - doamna Beatrice Rancea fiind numită în funcția de director al Teatrului de Stat Constanța pe perioadă determinată, până la organizarea concursului, în baza unui aviz al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Constanța (15.08.2005), aviz prin care „pentru a nu perturba activitatea Teatrului Național Constanța se avizează numirea doamnei Beatrice Rancea în funcția de director general la Teatrul Național Constanța” deși, în conformitate cu pre-vederile legale (art. 18, alin. 2 Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic) numirea pe un astfel de post se face numai pe baza unui concurs de proiecte de management”, se mai arată în comunicat. Având în vedere toate aceste aspecte, Instituția Prefectului Județul Constanța consideră Hotărârea nr. 131/2007 nelegală în contextul legislativ actual și solicită revenirea asupra actului administrativ. Potrivit Biroului de presă al Prefecturii, se așteaptă autosesizarea Consiliului Județean Constanța cu privire la această notificare, urmând ca tot CJ să revină asupra ho-tărârii, prin completarea actelor ori prin anularea ei.Prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu, a solicitat anularea Hotărârii nr. 131/2007 adoptată de Consiliul Județean Constanța, hotărâre referitoare la înființarea Teatrului de Stat Constanța. Într-o notificare, ca urmare a exercitării controlului privind legalitatea actelor adoptate și emise de autoritățile administrației publice locale și județene, se contestă nerespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Potrivit acestei legi, autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. În acest context, din docu-mentația transmisă Instituției Prefectului rezultă faptul că autoritatea publică județeană nu poate face dovada că a fost respectat acest demers – arată Biroul de presă al Prefecturii Constanța. În notificare se mai specifică faptul că, în conformitate cu prevederile legale privind administrația publică locală, actele administrative trebuie însoțite de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean, în documentația transmisă Instituției Prefectului există rapoarte ale acestor comisii neînsușite (nesemnate) de emitenți și care, din punct de vedere juridic sunt nule. Prefectul județului, Dănuț Culețu, invocă, totodată, și litigii cu privire la funcționalitatea Teatrului Național Constanța, demarate de Sindicatul „Unic” Fantasio Constanța. „Acest teatru există în prezent, având personalitate juridică, în conformitate cu Hotărârea nr. 150/2004 a Consiliului Județean. Cu toate acestea, în pa-ralel, fără a dispune desființarea Teatrului Național Constanța, Consiliul Județean a hotărât înființarea unui alt teatru, sub denumirea Teatrul de Stat Constanța. Astfel, cele două instituții - Teatrul Național Constanța și Teatrul de Stat Constanța - au același sediu, aceeași structură organizatorică, același buget și chiar același director - doamna Beatrice Rancea fiind numită în funcția de director al Teatrului de Stat Constanța pe perioadă determinată, până la organizarea concursului, în baza unui aviz al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Constanța (15.08.2005), aviz prin care „pentru a nu perturba activitatea Teatrului Național Constanța se avizează numirea doamnei Beatrice Rancea în funcția de director general la Teatrul Național Constanța” deși, în conformitate cu pre-vederile legale (art. 18, alin. 2 Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic) numirea pe un astfel de post se face numai pe baza unui concurs de proiecte de management”, se mai arată în comunicat. Având în vedere toate aceste aspecte, Instituția Prefectului Județul Constanța consideră Hotărârea nr. 131/2007 nelegală în contextul legislativ actual și solicită revenirea asupra actului administrativ. Potrivit Biroului de presă al Prefecturii, se așteaptă autosesizarea Consiliului Județean Constanța cu privire la această notificare, urmând ca tot CJ să revină asupra ho-tărârii, prin completarea actelor ori prin anularea ei.