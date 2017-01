Prefectura a atacat în contencios înfiinţarea Teatrului de Stat Constanţa

Prefectura a atacat în contencios înființarea Teatrului de Stat Constanța

Prefectul Dănuț Culețu a atacat, ieri, în contencios hotărârea 131/2007 privind înființarea Teatrului de stat Constanța, adoptată de Consiliului Județean. Inițial, reprezentantul guvernului în teritoriu a notificat această hotărâre în sensul modificării ei de către CJC, dar consilierii județeni au refuzat, argumentându-și decizia cu alte acte. „Am primit un răspuns din partea Consiliului Județean, pe care l-am supus controlului departamentului juridic. După ce am studiat împreună cu colegii mei și punctul de vedere al consiliului județean, am decis să atac în contencios hotărârea 131/2007", a declarat Dănuț Culețu. Prefectul a invocat lipsa transparenței decizionale, aprobările obținute de la Direcția de Cultură, dar și o adresă a Sindicatului Unic Fantasio. „Sindicatul Unic Fantasio ne-a făcut cunoscut printr-o adresă că se află pe rolul instanțelor judecătorești o serie de procese, care au ca obiect litigii de muncă cu foști angajați ai Teatrului Fantasio, actualul Teatru Național Constanța, și litigii privind sediul acestuia. Așadar, ar trebui să se țină cont de faptul că în imobilul din bd-ul Ferdinand nr.11 își desfășoară activitatea o instituție similară de cultură, care este supusă verificării jurisdicționale, drept pentru care, orice inițiativă privind folosința acestui spațiu ar trebui suspendată”, a precizat Culețu. De asemenea, el a invocat și o sentință definitivă pronunțată de Tribunalul Iași, prin care Sindicatul Fantasio a obținut anularea hotărârii 150/2004, prin care au fost reorganizate Teatrele Ovidius și Fantasio și înființat Teatrul Național Constanța. „Apreciem că autoritatea județeană trebuie să reglementeze juridic situația Teatrului Fantasio în raport cu sentința civilă la care a făcut referire.Îi sugerez președintelui Consiliului Județean să dea dovadă de înțelepciune și să încerce reașezarea pe vechile coordonate a teatrului și culturii constănțene”, a declarat, în încheiere, prefectul județului, Dănuț Culețu.Prefectul Dănuț Culețu a atacat, ieri, în contencios hotărârea 131/2007 privind înființarea Teatrului de stat Constanța, adoptată de Consiliului Județean. Inițial, reprezentantul guvernului în teritoriu a notificat această hotărâre în sensul modificării ei de către CJC, dar consilierii județeni au refuzat, argumentându-și decizia cu alte acte. „Am primit un răspuns din partea Consiliului Județean, pe care l-am supus controlului departamentului juridic. După ce am studiat împreună cu colegii mei și punctul de vedere al consiliului județean, am decis să atac în contencios hotărârea 131/2007", a declarat Dănuț Culețu. Prefectul a invocat lipsa transparenței decizionale, aprobările obținute de la Direcția de Cultură, dar și o adresă a Sindicatului Unic Fantasio. „Sindicatul Unic Fantasio ne-a făcut cunoscut printr-o adresă că se află pe rolul instanțelor judecătorești o serie de procese, care au ca obiect litigii de muncă cu foști angajați ai Teatrului Fantasio, actualul Teatru Național Constanța, și litigii privind sediul acestuia. Așadar, ar trebui să se țină cont de faptul că în imobilul din bd-ul Ferdinand nr.11 își desfășoară activitatea o instituție similară de cultură, care este supusă verificării jurisdicționale, drept pentru care, orice inițiativă privind folosința acestui spațiu ar trebui suspendată”, a precizat Culețu. De asemenea, el a invocat și o sentință definitivă pronunțată de Tribunalul Iași, prin care Sindicatul Fantasio a obținut anularea hotărârii 150/2004, prin care au fost reorganizate Teatrele Ovidius și Fantasio și înființat Teatrul Național Constanța. „Apreciem că autoritatea județeană trebuie să reglementeze juridic situația Teatrului Fantasio în raport cu sentința civilă la care a făcut referire.Îi sugerez președintelui Consiliului Județean să dea dovadă de înțelepciune și să încerce reașezarea pe vechile coordonate a teatrului și culturii constănțene”, a declarat, în încheiere, prefectul județului, Dănuț Culețu.