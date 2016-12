Precauţii în timpul ieşirilor cu sugarul în parc

Precauții în timpul ieșirilor cu sugarul în parc

Vremea s-a încălzit, astfel că părinții și bunicii se încumetă să-și scoată prichindeii la plimbare prin parc. Aerul curat este benefic la orice vârstă, dar medicii recomandă ca micuții care nu au împlinit încă un an să nu fie lăsați să se joace cu alți copii, pentru a evita contractarea unei viroze. Prima ieșire în parc a copilului este un adevărat eveniment pentru întreaga familie, căci este un prilej pentru ca micuțul să intre în contact cu alți copii și alte persoane decât rudele apropiate. Este, în același timp, un motiv de îngrijorare, pentru ca nu care cumva micuțul să se îmbolnăvească. Virozele acționează ca un vaccin pentru micuții de peste un an Potrivit dr. Marian Fâșie, medic pediatru, în cazul copiilor de până într-un anișor, imunitatea este scăzută. „Virozele nu sunt nocive, ci fiecare afecțiune acționează asupra micuțului precum un vaccin. Cu toate acestea, nu este indicat pentru bebeluși să contracteze viroze până la vârsta de un an, astfel că trebuie protejați în mediul ambiant. În casa unde locuiesc nu este recomandat să vină musafiri cu copii de grădiniță, mai ales știindu-se interesul lor pentru sugari”, a spus specialistul. El a adăugat că protecția copiilor, în sensul evitării îmbolnăvirii, trebuie să se intensifice după ce trec pragul locuinței. Plimbări de cel mult trei ore Micuții ar trebui să petreacă în aer curat până la trei ore pe zi. Jocul în aer liber este o necesitate pentru că asigură refacerea organismului și duce la creșterea capacității de învățare și memorare. Dar, odată ajunși în parc, parteneri de joacă ar trebui să le fie părinții sau bunicii. „Pentru sugar este benefic să fie scos în parc, dar trebuie evitate locurile în care copiii mai mari se joacă. Mămica sau bunica sunt, la această vârstă, cele mai sigure partenere de joacă. De asemenea, părinții trebuie să știe că nu este bine să meargă cu micuțul care nu a împlinit un an în hipermarketuri sau alte locuri aglomerate”, a mai afirmat dr. Marian Fâșie. Înainte de plimbarea prin parc, trebuie să vă asigurați că v-ați „înarmat” cu toate cele necesare: din geanta cât mai încăpătoare să nu lipsească scutecele, sticluța cu ceai, laptele sau sucul de fructe, șervețelele umede, o păturică de rezervă, crema anti-UV în sezonul cald și, bineînțeles, jucăriile preferate ale copilului. Luați copilul în concediu după ce a împlinit un an Cuplurile tinere, părinți de sugari, profită, în această perioadă, de creșterea temperaturilor și de cele câteva zile de relaxare, prilejuite de sărbătorile pascale și 1 mai, și se gândesc serios la o vacanță la munte, poate chiar împreună cu micuții. Specialistul pediatru nu recomandă însă o astfel de deplasare pentru sugari. „Riscul îmbolnăvirii crește la deplasări. Nici părinții nu se relaxează, pentru că trebuie să-i poarte mereu de grijă copilului, nici sugarului s-ar putea să nu-i fie bine. Abia după împlinirea vârstei de un an și jumătate - doi ani este indicată plecarea în concediu cu micuții”, a spus pediatrul.