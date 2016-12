Prea puţin somn îi îngraşă pe copii

Prea puțin somn îi îngrașă pe copii

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Copiii cu vârsta sub cinci ani care dorm prea puțin ar putea deveni obezi înainte de terminarea claselor primare, arată un studiu realizat de cercetătorii americani. La cercetare au participat 1.930 de copii americani. Copiii au fost împărțiți în două grupuri: cei cu vârsta sub cinci ani și cei cu vârsta între cinci și 13 ani. În medie, copiii mici dormeau 10 ore pe noapte, în timp ce copiii mai mari dormeau nouă ore și jumătate. Însă, în ambele grupuri, anumiți copii nu dormeau mai mult de cinci ore și jumătate. La încheierea studiului, 33% dintre copiii care aveau sub cinci ani la începutul acestuia erau obezi sau supraponderali. Totodată, 36% dintre copii, care la începutul studiului aveau între 5 și 13 ani, înregistrau probleme de greutate. „În cazul copiilor mici, somnul insuficient, la începutul studiului, a accentuat puternic probabilitatea ca un copil cu o greutate normală să fie supraponderal cinci ani mai târziu și ca un copil supraponderal să devină obez”, au explicat autorii cercetării. Se pare că, din cauza somnului insuficient, copiii nu mai fac sport, pentru că sunt obosiți și mănâncă mai mult, pentru că au mai multe ocazii să facă acest lucru.