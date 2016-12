Povestea lui Mihai Ioachim, pescarul botezat de străjerele

Despre pescari, se știe că au farmecul lor. Înainte de a te întâlni cu unul dintre „magicienii undiței“, trebuie să te înarmezi cu răbdare, pentru că poveștile pe care le vei asculta sunt captivante, interesante și e musai să le urmărești până la capăt.Nea Mihai pescarul nu face excepție de la această regulă. Este un timp simpatic, vorbăreț, mucalit și are o memorie de invidiat. Recită versuri, cu intonație și trăire, cântă și rostește pildă după pildă încât te întrebi de ce oare nu a ajuns până acum la „Românii au talent”. Iar cea mai tare poveste pe care o deapănă la o bere rece este cea chiar a vieții sale.George Mihail Ioachim s-a născut în urmă cu 71 de ani, provine dintr-o familie săracă, fiind botezat de străjerelele din clasa a V-a a Liceului „Domnița Ileana” din Constanța. Pentru cei ce nu știu, reamintim că străjerelele erau cele mai tinere membre ale Stăjeriei, o organizație paramilitară a tineretului din Regatul României, creată în 1935 de Regele Carol al II-lea pentru a combate influența în creștere a Gărzii de Fier asupra tineretului din România.Despre botezul lui nea Mihai, s-a scris în presa vremii, în data de 24 octombrie 1940: „Cu o deosebită solemnitate, a fost botezat, duminică dimineață, copilul unor sărmani locuitori dintr-un cartier periferic al Constanței, nașe fiind străjerelele din clasa a V-a a liceului «Domnița Ileana» din localitate. Această frumoasă inițiativă a străjerelelor a fost patronată de doamna Maria Ștefan, directoarea liceului, și de doamnele profesoare Rodico și Raicopol. Finul străjerelelor, care a primit numele de George Mihail, este fiul locuitorilor Maria și Vasile Ioachim. Tinerele inițiatoare ale acestui frumos act au înzestrat pe micuțul lor fin cu toată lingeria necesară. Botezul a fost săvârșit de părintele Emil Grosu”.Evenimentului de la Constanța i s-a dat, la vremea respectivă, o mare importanță, iar cea mai bună dovadă este că, în pagina respectivă de ziar, articolul secundar se referă la paza marilor transatlantice „Queen Mary” și „Normandie”, ancorate la New York!v v vAnii au trecut cu repeziciune. Copilul botezat de străjerele a crescut, a învățat, a devenit marinar, a străbătut mările și oceanele lumii la bordul navelor românești. A navigat alături de „nume grele”, iar din toate porturile în care a acostat, a cumpărat suveniruri, miniaturi și, mai ales, vederi, colecția sa fiind una cu adevărat impresionantă.Astăzi, nea Mihai își găsește liniștea la o partidă de pescuit, iar ceea ce prinde împarte cu prietenii. Problemele nu-l ocolesc, dar are tăria de a le înfrunta cu demnitate, așa cum a făcut-o o viață întreagă.