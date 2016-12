Postul Crăciunului: Reţete uşoare pentru micul dejun

Postul Crăciunului: Rețete ușoare pentru micul dejun

Ştire online publicată Vineri, 22 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, iar atunci când te-ai hotărât să postești, este important să asiguri organismului tău nutrienții și energia de care are nevoie, prin aportul alimentelor permise în această perioadă de curățire fizică și spirituală.Pentru că am intrat în Postul Crăciunului, unica.ro ne oferă câteva rețete ușoare pentru micul dejun.Miere cu grâu și fructe. Combină puțin grâu, nu mai mult de 100 de grame de boabe, cu o lingură de miere și câteva fructe tăiate mărunt, ca, de exemplu, o banană, și îți va ieși un mic dejun deli-cios și sănătos. Pentru ca boabele de grâu să fiarbă mai rapid este recomandat să le lași la înmuiat într-un vas cu apă timp de câteva ore (5-6 ore).Salată de fructe cu semințe. Fructele sunt deosebit de importante în perioada postului, așa că o bună soluție pentru micul dejun o reprezintă mixul de fructe proaspete. Poți face o salată din-tr-o banană mică, o portocală sau o mandarină, puțin grapefruit etc. De asemenea, adaugă semințe crude, dacă vrei ca salata ta să fie una sățioasă. Găsești în magazinele naturiste diferite mixuri de semințe crude, care-ți vor asigura cantitatea necesară de fibre.Nuci și pâine prăjită cu dulceață. O rețetă clasică pentru un mic dejun sănătos este formată din două felii de pâine prăjită, puțină dulceață și ceai. În plus, pentru a adăuga puțină savoare micului tău dejun, poți să combini dulceața și cu puține nuci. Acestea din urmă conțin multe substanțe nutritive, vitamine și minerale esențiale.Salată de vinete. Un alt mod sănătos și consistent prin care să îți începi ziua este salata de vinete. Beneficiile vinetelor variază de la reducerea nivelului de colesterol și până la prevenirea deteriorării și distrugerii celulelor de către radicalii liberi.