Ponturi pentru a învinge în războiul de fiecare seară cu Moş Ene

Ponturi pentru a învinge în războiul de fiecare seară cu Moș Ene

Dacă sunteți ca și ceilalți părinți, însemnă că știți deja prea bine scenariul acesta. Îl puneți pe puști în pat la 8,30 seara, îl îmbrățișați, îl pupați și îi urați noapte bună și vise plăcute. A fost o zi foarte lungă, dar vasele de la cină încă vă așteaptă în chiuvetă, rufele trebuie întinse, hainele trebuie pregătite pentru a doua zi și nu ați avut, până acum, nici măcar un moment să stați jos. Însă, în loc să vă petreceți seara comod, pe canapea, la un film bun sau cu o carte bună, ori să aveți câteva minute prețioase cu partenerul vostru, faceți ture spre camera ștrengarului, încercând să-l convingeți să facă nani. Recunoaște că e obosit, dar capitulează abia trei ore mai târziu. Mersul la culcare poate fi o adevărată corvoadă pentru preșcolar. Pe de o parte, învață să se afirme și să se bucure de propria independență, proaspăt descoperită, pe de altă parte, îi este teamă de ceea ce înseamnă să fie singur, în întuneric. „Lupta cu somnul este un mod de a prelua controlul, dar și de a îndepărta frica de întuneric și de noapte”, spune Jody A. Mindell, psiholog la Universitatea Saint Joseph din Philadelphia. Monștri sub pat, zombie în dulap, tunete și fulgere, gândaci – toate sunt niște chestii destul de înspăi-mântătoare pentru puștii care trebuie să se descurce atunci când sunt singuri în întuneric! Ascultați-i pățaniile de peste zi Stați alături de copil un timp scurt și vorbiți cu el despre ziua care se încheie. Puștiul se poate lupta cu somnul chiar și pentru că are nevoie să petreacă puțin timp cu noi, la sfârșitul zilei sale încărcate. Mai ales dacă lucrăm până târziu, trebuie să ne alocăm câteva minute pentru a pălăvrăgi puțin cu el despre ce a făcut la creșă, la grădiniță sau la bunici, sau în parc. Puneți-vă la curent cu ultimele întâmplări din viața sa socială. S-ar putea să observați că este mult mai hotărât să se culce după ce a avut ocazia să se descarce. Păstrați rutina de nani. Pictați împreună o hartă în care să ilustrați activitățile dinainte de a se băga în pat - dușul, spălatul pe dinți, povestea și sărutul de noapte bună. Includeți neapărat și solicitările lui obișnuite, dar rezonabile - cum ar fi o a doua gură de apă și un zâmbet către lună. Anunțați-l cu puțin timp înainte că se apropie ora de nani, înainte de a începe rutina din fiecare seară: „Radu, mai sunt cinci minute până mergem la duș!”. Încercați să nu îl lăsați să mai tragă de timp cu activitățile în care este prins deja și care nu fac parte din ritual. Și fără a treia guriță de apă sau a doua poveste, acompaniată și de cântecel. Atunci când copilul merge la nani la ora normală de culcare, recompensa pentru dumnea-voastră este deja știută. Faceți-l să înțeleagă că și pe el îl așteaptă un premiu. În dimineața de după seara în care și-a respectat rutina și a adormit la timp, lăudați-l și oferiți-i o mică recompensă – cum ar fi o carte nouă de povești sau o vizită la locul lui preferat de joacă. Oferiți-i opțiuni Refuzul de a se băga în pat și de a face nani reprezintă pentru prichindel un mod de a se impune. Deci v-ar putea ajuta dacă ați găsi modalități acceptabile de a-și arăta puterea. Lăsați-l să decidă ce poveste să îi citiți sau pijamalele cu care să se îmbrace și întrebați-l dacă vrea să bea apă înainte sau după ce se urcă în pat. Fiți atenți și oferiți-i opțiuni care să vă convină și dumneavoastră. Dacă întrebați „Vrei să mergi la culcare acum?” s-ar putea să nu vă placă răspunsul pe care o să îl primiți. Fiți calm, dar hotărât Chiar dacă puștiul plânge sau imploră o excepție de la regulile de nani, rămâneți pe poziție. Dacă vă enervați, nu vă angajați într-o demonstrație de putere. Vorbiți calm și încet, dar insistați că atunci când trebuie să facă nani, trebuie să facă nani. Dacă cedați la implorările plângăcioase pentru „încă cinci minute, te rooooog” le veți auzi cu siguranță și în seara următoare. Învățați-vă preșcolarul să adoarmă singur. Dacă micuțul adoarme numai dacă stați lângă el, este un moment propice pentru a-l încuraja să-și demonstreze cât este de bărbat. Ați putea chiar să îl stimulați spunându-i că veți veni să vedeți ce face din cinci în cinci minute. Asigurați-l că este în siguranță și că sunteți în apropiere. Înarmați-vă cu răbdare pentru că, într-un final, o să reușiți. Nu trebuie să vă așteptați ca prichindelul să învețe într-o singură seară cum să adoarmă la timp și să doarmă neîntors toată noaptea. Faceți progrese mici: dacă înainte obișnuia să adoarmă în patul dumneavoastră, prima dată ar trebui să îl obișnuiți să adoarmă la el în cameră. Apoi, pasul al doilea ar fi să îl învățați să-și limiteze escapadele nocturne la una singură, sau doar să vă strige, fără să se dea jos din pat și să vină la dumneavoastră. Nu în ultimul rând, asigurați-vă că are destulă activitate fizică în timpul zilei. Dacă ora de culcare este prea devreme și acest lucru ar putea să contribuie la lipsa de somn din timpul nopții (la vârsta de 3-4 ani, copiii au nevoie de un total de 10-12 ore de somn), încercați să avansați ora de nani puțin. Activitate fizică după-amiaza și o ușoară schimbare a orarului ar putea fi suficiente pentru ca prichindelul să fie obosit și pregătit să-l întâmpine pe Moș Ene atunci când vine ora de nani.