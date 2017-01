Porția de natură

Pomelo stimulează sistemul imunitar

09 Octombrie 2010

Deși nu este un fruct autohton, pomelo a început să se vândă și în piețele noastre. Este cel mai mare fruct dintre citrice, ajungând uneori până la dimensiunile unui pepene. Coaja galben-verzuie este moale și groasă și poate fi folosită la prepararea marmeladei. În China, coaja este folosită la prăjituri. În Vietnam, florile sunt folosite pentru prepararea parfumurilor. În general, se consumă fructul pur și simplu. Pomelo este bogat în vitamina C. Conține luteină, betacaroten, potasiu, fier, magneziu, calciu, dar și vitaminele B1, B2, B3. B5 și B9. Coaja poate fi folosită pentru tratarea rănilor pielii. Pomelo poate fi consumat pentru prevenirea și tratarea răcelilor și gripelor. Stimulează sistemul imunitar. Ajută în diverse boli, printre care cancerului, bolile aparatului circulator, varicele, hemoroizii, durerile de articulații. Are proprietăți diuretice, ajutând la tratarea obezității. Are doar 42 calorii la 100 de grame de pulpă. Este un stimulator digestiv ideal. Mulți susțin efectele sale împotriva stresului.