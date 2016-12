Poftiţi la "Dinner in the sky", la 50 de metri înălţime

Poftiți la "Dinner in the sky", la 50 de metri înălțime

Ceva adrenalină nu strică nici în stațiunea Mamaia! Beck’s lansează o nouă provocare pentru iubitorii experiențelor neconvenționale și organizează „Dinner in the sky”, pe plaja Crush din Mamaia. Sâmbătă, între orele 14.00 și 22.00, peste 150 de persoane vor putea trăi o experiență unică pe o platformă ridicată la o înălțime de 50 de metri. „Dinner in the sky” este un concept lansat recent pe piața din România, care va ajunge, acum, pentru prima dată pe litoralul românesc. Acesta implică ridicarea unei platforme la 50 de metri înălțime, unde 22 de persoanepot lua masa bucurându-se de priveliște, dar și de adrenalină. Așadar, sâmbătă, începând cu ora 14.00, platforma Beck’s va fi ridicată de opt ori pentru „Dinner in the sky”. O sesiune va dura aproximativ 30 de minute.