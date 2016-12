Poftele incredibile pe care le îndură o tânără: „Creierul îmi comandă!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie din New York, Statele Unite, are o dependență bizară. Tânăra mănâncă nu mai puțin de 15 deodorante în fiecare lună, iar atunci când stomacul o doare prea tare, se dă cu spray pe limbă.Nicole, în vârstă de 19 ani, a mâncat prima dată deodorant când avea patru ani. Acum doi ani însă, obiceiul a scăpat de sub control și s-a transformat într-o dependență în adevăratul sens al cuvântului. Adolescenta consumă zilnic și la orice oră substanța folosită de femei în lupta împotriva transpirației.Nicole a dezvăluit că nu părăsește casa fără să aibă rezerve de stick-uri și antiperspirante cu ea, în caz că i se face poftă.În ultimii doi ani, adolescenta a consumat nu mai puțin de 360 de deodorante. Potrivit The Sun, citat de jurnalul.ro, tânăra obișnuiește să mănânce produsul cosmetic după masă, ca un fel de desert, sau dacă se trezește în timpul nopții. Nicole a povestit cum gura i se usucă după aceste episoade și are crampe stomacale, așa că, din când în când, se dă cu spray pe limbă.„Creierul îmi comandă: Trebuie să mănâci. Am încercat să mă opresc, însă m-am simțit foarte rău și mă durea capul. Când îmi dau seama că nu mai am deodorant, încep să intru în panică. Chiar am nevoie de el și fără aș fi o cu totul altă persoană”, a povestit Nicole, care susține că nu poate să controleze nevoia de a consuma deodorante.