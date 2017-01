Duțu își avertizează foștii colegi de Alianță:

„PNL va ajunge la faliment dacă se mai culcă, seară de seară, în pat cu PSD“

Ultimele sondaje de opinie arată o scenă politică locală dominată cu autoritate de actualul primar Radu Mazăre, care conduce cu peste 65 de procente în preferințele electoratului constănțean. Principalul adversar politic al edilului, liderul democrat Stelian Duțu, nu neagă rezultatele sondajelor, deși candidatul PD, Laurențiu Mironescu este creditat cu doar 0,5%. Cu toate acestea, Duțu se consolează cu faptul că PD este partidul preferat al constănțenilor și cu gândul că Mazăre ar putea fi ajuns. De asemenea, într-un interviu acordat ziarului Cuget Liber, liderul PD acuză PNL că „se culcă, seară de seară, în pat cu PSD”. Sondaje PD în 16 localități - PD Constanța a finalizat, de curând, mai multe sondaje de opinie realizate în diferite localități din județ. Cum se prezintă partidul? - Pe votul politic pentru Parlament și consiliul județean, se evidențiază constanța supremației PD la nivelul tuturor localităților, cu mici excepții la consiliul județean. În cele 16 localități în care am făcut sondaje, susținerea PD variază de la 60% în Eforie, peste 50% în Valu lui Traian, Rasova, 23 august, până la un nivel de 34% în câteva dintre comune. Pentru consiliile locale, sunt doar câteva localități în care suntem depășiți. La Cumpăna suntem depășiți de PSD, la Hârșova de PNL și la Cernavodă tot PNL. În ceea ce privește șansele candidaților noștri pentru funcția de primar, doar în Cumpăna, Cobadin, Mihail Kogălniceanu și Cernavodă avem dificultăți. Pentru prima dată la Hârșova, candidatul nostru Tudor Nădrag îl depășește pe Chiriță cu două procente. „Liderul marcant al PNL din județul Constanța se întâlnește pe ascuns cu Mazăre” - Care sunt estimările pentru Consiliul Județean? - Pentru Consiliul Județean, PD are o susținere de 38 de procente. PSD nu depășește 18%. În câteva localități importante, cum ar fi Constanța, Ovidiu, Năvodari, Eforie și Techirghiol, PLD a prins foarte bine și depășește 5 procente. De asemenea, PNG depășește în multe localități pragul de 5%. În schimb, PRM nu va avea nici măcar două localități în care să intre în consiliul local. PRM aproape a dispărut în județul Constanța. PNL este într-o evidentă scădere. Nu cred că va depăși 8 procente în județ, iar în municipiul Constanța, liberalii sunt aproape la egalitate cu PLD, cu mai puțin de 6%. PNL dacă va duce aceeași politică cunoscută în județul Constanța, de a de culca seară de seară cu PSD în pat, oriunde găsește un culcuș, va ajunge la faliment. În județul Constanța, PNL nu a făcut decât să-și ia vacanță vreo doi ani de zile, între 2004 și 2006, după care s-a întors la prima dragoste, care este PSD. E de notorietate faptul că liderul marcant al PNL din județul Constanța, periodic se întâlnește pe ascuns cu Mazăre și Constantinescu. Iau masa, pun la cale multe lucruri. Liderul marcant al PNL Constanța duce o politică de tipul «Știe tot satul, nu știe bărbatul». PD, la egalitate cu PSD în Constanța - Zilele trecute am prezentat un sondaj de opinie IMAS, în care candidatul PD, Laurențiu Mironescu, este creditat cu 0,5%. - Cred că sondajul IMAS comandat de CCINA la Constanța este corect. Cu atât este creditat, în acest moment, Laurențiu Mironescu. Asta nu înseamnă că el nu poate să evolueze. În momentul în care se va declanșa acțiunea de prezentare și va ieși cu toate forțele la bătaie, lucrurile vor începe să se schimbe. PD are în municipiul Constanța o susținere evidentă. Pentru Parlament suntem cu mult în față, iar pentru consiliul local suntem la egalitate cu PSD. Eu rămân la părerea că sunt multe variante de candidatură în municipiul Constanța, numai că, dintre cei care și-au exprimat intenția de a candida, nu a ieșit nici unul până acuma la vedere, nu a ieșit nici unul la bătaie, nu a pornit din ușă în ușă să stea de vorbă cu oamenii, să-i convingă că există și alte alternative în municipiul Constanța. Sunt multe lucruri care s-au făcut cu rea voință în oraș, sunt multe lucruri care s-au făcut în avantajul unor cercuri de interese din preajma primarului. Nu s-a dat socoteală niciodată cum se cheltuiește banul public în municipiul Constanța, al doilea oraș din țară ca mărime și putere, dar care a pierdut de mult competiția dezvoltării economice cu celelalte mari localități ale țării. Până acum, nici unul dintre potențialii candidați nu a spus nimic. Dacă vor să fie primari ai Constanței, începând de mâine, trebuie să-și ia răspunderea în cârcă. - Actualul primar, Radu Mazăre, este creditat cu 65%. Credeți că poate fi ajuns de un candidat care are 0,5%? - Din cercetările noastre sociologice, atunci când am pus întrebarea deschis și am lăsat oamenii să se pronunțe liber cu privire la viitorul primar al orașului Constanța, Mazăre nu depășește 40 de procente. 