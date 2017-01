PNG vrea să îl bată pe Mazăre cu ajutorul PD şi PNL

La alegerile din 2008

PNG vrea să îl bată pe Mazăre cu ajutorul PD și PNL

PNG Constanța și-a trasat obiectivele electorale pentru alegerile locale din 2008. Președintele George Măndilă spune că formațiunea sa va câștiga cel puțin 25% din fotoliile de consilieri locali municipali, iar candidatul pentru funcția de primar va intra în turul doi cu actualul edil, Radu Mazăre. PNG se bazează, la Constanța, pe voturile a 14% din electorat, potrivit ultimelor sondaje de opinie date publicității de PD și PSD. „Conform sondajelor făcute de alții, am avea în jur de 14%. Noi nu am avut bani să ne comandăm propriile studii sociologice. Dar le luăm de bune pe cele făcute de PSD și PD, în care ajungem la 14 procente", spune George Măndilă. Liderul constănțean susține că dacă ar fi ținut pasul cu președintele George Becali și la acțiuni sociale, filiala de la malul mării ar fi avut mult mai mult în sondaje. Dar nici așa nu e rău. „Noi ne-am propus să câștigăm la alegerile locale din Constanța 25% din locurile de consilieri. Mai vrem să intrăm și în turul doi la alegerile pentru primar. Cred că putem lupta cu multe șanse. Părerea noastră este că dacă Radu Mazăre va intra în turul doi va pierde sigur fiindcă situația este radicală. Cine nu votează cu Mazăre, este împotrivă. Dacă intrăm în turul doi, cu sprijinul celorlalte partide, îl putem bate pe actualul primar", ne-a declarat Măndilă. În momentul de față, PNG Constanța nu și-a desemnat încă un candidat pentru funcția de primar al urbei. Liderul organizației județene susține că este treaba filialei municipale să găsească persoana potrivită. „În toamnă, vom anunța candidații din localitățile importante. La Constanța, situația va fi mai grea. Eu, unul, nu vreau să candidez la primărie. Am făcut-o o dată, mi-a ajuns. Dar dacă nu va apărea un candidat mai potrivit… Vom vedea, mă mai gândesc", a spus George Măndilă. De asemenea, PNG și-a propus, după ce va intra în Consiliul Local Constanța și în cel județean, să facă un protocol de colaborare cu PD. „Viitoarele noastre colaborări politice pe plan local nu pot fi legate decât de PD. Dar, doar după alegeri vom vorbi de colaborare. Până atunci, democrații sunt adversarii noștri electorali. Vom lupta împotriva lor", a precizat liderul penegiștilor constănțeni. Dacă pentru alegerile de la anul obiectivele sunt destul de îndrăznețe, în 2012, PNG Constanța își propune să câștige primarul din primul tur și majoritatea în consiliul local.