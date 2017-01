Pneumonia interstiţială se poate trata şi fără antibiotice

2

alex

ma numesc Amalia si am un baietel de trei ani,Alexandru.va scriu in speranta ca cineva ma va ajuta cu un sfat bun,dar sa va povestesc ce sa intamplat.Alex este mai mereu racit si de cate ori merg cu el la doctorul pediatru ii da antibiotic .de data aceasta cand a racit am mers la alt doctor si nu i-a mai dat antibiot ,dr. a spus ca este o simpla raceala si sa i dau decat antitermice( pt ca facea febra ) si aerosol cu ventolin,dar dupa 6 zile a facut febra mare si am mers cu el la spital , dr de acolo a spus ca are puroi in gat si secretii la plamani .in urma analizelor am aflat ca are pneumonie interstitiala acuta si la tratat cu cedax ,perfuzii.dupa 2 zile ne a externat si mi a spus sa i mai dau inca 4 zile cedax.asa am facut cand am terminat antibioticul am mers la control la aceasi doctora.ne a spus ca este bine dar alex era ragusit si tusea si ne a dat prospan.dar acum dupa 2 zile de prospan tuseste mai rau si are nasul mereu infundat.stie ceineva,este normal sau nu a fos tratat corect.va rog frumos sa ma ajutati