Pluguşorul

Plugușorul

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Urarea cu plugușorul este un obicei străvechi, legat de manifestările augurale ocazionate de întâmpinarea noului an. În ajunul Anului Nou cetele de urători intră din casă în casă să ureze purtând bice din care pocnesc, clopoței, tălăngi etc. Urarea este un lung poem în versuri care prezintă succesiunea muncilor agricole - de la aratul ogorului până la coptul colacilor. vvv Aho, aho, copii si frați Stați puțin și nu mânați, Lângă boi v-alăturați Și cuvântul mi-ascultați: Mâine anul se-nnoiește, Plugușorul se pornește, Și-ncepem a colinda, Pe la case a ura: Iarna-i grea, omătu-i mare, Semne bune anul are, Semne bune de belșug, Pentru brazda de sub plug. Să vă fie casa casă; Să vă fie masa masă; Și la anul să trăiți, Să vă găsim înfloriți, Ca merii, ca perii, În mijlocul verii La anul și la mulți ani!