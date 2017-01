Plouă cu oferte pe piaţa pensiunilor turistice

Plouă cu oferte pe piața pensiunilor turistice

Vreți să vă lansați în business? Agenții imobiliari recomandă turismul. Cu o investiție consistentă vă puteți cumpăra un hotel sau o pensiune și sunteți gata de a fura turiștii de pe plajele bulgarilor, contribuind la PIB-ul sărac al României și la bunăstarea locală a județului nostru însorit. Desigur, turismul nu a mers prea bine în acest an. Față de 2008, s-a înregistrat o scădere de 18% a vânzărilor de pachete. Până pe 15 iulie, declinul a fost chiar mai mare, de 30%, potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Însă, ca de obicei, vârful de sezon a salvat anul turistic pe litoral. În concluzie, dacă vă faceți o bună promovare și oferiți servicii de calitate, sunt mari șanse să reușiți. Dacă nu, atunci veți întregi probabil oferta de vânzare a agențiilor imobiliare, în 2010. Cât costă o pensiune de-a gata? Pe Imobiliare.ro puteți găsi una în Jupiter, la 275.000 euro, preț redus de la 300.000 euro de către proprietari. Are o suprafață utilă de peste 6.000 mp și este construită pe structura Parter+1. În Eforie, o pensiune de 320 mp, tot P+1, costă 300.000 euro. În aceeași localitate, un mini-hotel P+1+Mansardă, cu o suprafață de 740 mp și un teren de 300 mp, costă 400.000 euro. În Costinești, un hotel cu două etaje, cu o suprafață utilă de aproape 600 mp și un teren aferent de 700 mp, se vinde cu 650.000 euro. Există și imobile mai mari, care se află încă în faza de construcție. Spre exemplu, un hotel de 900 mp, construit pe structura Demisol+Parter+5 Etaje, se vinde cu 700.000 euro. În preț este inclus și un teren de 900 mp. Cu un milion de euro puteți deveni proprietarul unui hotel din centrul stațiunii Costinești. Imobilul are o suprafață de 1.600 mp, un teren adiacent de 750 mp și o structură D+P+2E. Cu 1.500.000 euro vă puteți întregi portofoliul imobiliar cu un hotel din Eforie Sud, cu o suprafață de 1.600 mp, teren de 700 mp și structură D+P+3E+M. Cea mai scumpă proprietate este o pensiune de 1.000 mp din Eforie Nord, pentru care se cer nu mai puțin de trei milioane euro. Pe TopEstate.ro puteți alege dintr-o selecție de peste 30 de minihoteluri și pensiuni. Cel mai mic preț este de 90.000 euro, pentru pensiune cu șase camere din Costinești, cu o suprafață de 158 mp, șase grupuri sanitare și instalație de încălzire lipsă. Cel mai mare preț, de 21 milioane euro, este cerut pentru un hotel cu 230 camere (11.000 mp) din Constanța, însă oferta nu a mai fost actualizată de opt luni.