Please Call of Juarez II again later

Cronica va fi scurtă și mediocră. Ce să vezi, exact ca jocul! Vorbim despre Call of Juarez II: Bound in Blood. E cu cowboy și am o mare problemă cu asta. Când eram mic, citeam Karl May – cowboy și indieni, care aveau aventuri, în lumea lor, desprinsă de politică, războaie, bani sau alte tâmpenii omenești. Totul era perfect. Greșeala fatală din Call of Juarez II este că îi pune pe cowboy într-un context istoric, în timpul războiului dintre N și S. BLEH!!! Uite-așa strici tot farmecul. E ca și cum ai vedea-o pe Penelope Cruz că se duce la baie pentru treaba mare… OK, e firesc, așa e normal, dar parcă merită să păstrezi totuși o perspectivă lirică asupra anumitor lucruri. În fine, povestea din joc îi are în prim-plan pe cei doi frați McCall, care dezertează din armată, ca să-și apere ferma. După care, dintr-o dată, virează brusc spre Mexic, ca să caute comoara blestemată a lui Juarez. Iar partea proastă e că totul este povestit de al treilea frate McCall, un emokid ajuns popă, care predică și tot predică, cu un accent de sudist care târăște fetițe în mlaștină. Jesus încolo, Jesus încoace, păcat, căință, violență, răzbunare… nici nu știi ce să faci - să îi împuști pe toți sau să închizi calculatorul, să mergi la biserică și să te spovedești. Cum am ajuns la așa ceva? Păi, eul meu interior, pasagerul întunecat ahtiat după RPG-uri și RTS-uri, a simțit brusc nevoia de o violență patetică, gratuită. Și ce idee mai bună decât un shooter western, mi-am zis eu mie și eul meu s-a exaltat. Până la urma, a fost cam ca la Prototype. Atât de tare m-a enervat jocul, că am simțit nevoia să îl termin. Mai ales că n-arată rău deloc, pistoalele trag în cap, inamicii sunt proști iar toate scenele cu litanii diluviene pot fi sărite cu grație. Bonus – duelurile sunt extrem de antrenante, dacă poți trece peste faptul că oriunde te-ai duela (câmp, deșert, ocean, spațiu cosmic), se aude ding-dong-ul unui ceas. Și dacă te prinzi din timp care este capătul bun al pistolului, șansele să uiți de telenovela pusă pe post de STORYLINE sunt destul de mari. Bonus 2 – poți fi oricare dintre cei doi frați, la alegere: fie psihopatul cu două pistoale, fie fratele cel bun, cu lasou și pușcă, de care se îndrăgostește fata. Ups, am zis prea multe…