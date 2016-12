Platfusul nu este un handicap

Bebe a început să patruleze prin casă și, la un moment dat, observați că praful s-a pus pe toată tălpița. Panică mare! Dumnezeule mare, nu are scobitura! Are platfus copilul! E handicapat! Ce e de făcut?!! Cam așa reacționează toți părinții atunci când observă că micuțul are piciorușele plate. Dincolo de faptul că în viziunea medicală acesta nu reprezintă un defect, medicii recomandă ca, până la vârsta de patru ani, să nu ne impacientăm deoarece picioarele sunt încă în formare. Părinții sunt preocupați de platfus, dar... piciorul plat este normal la copii și adulți. În plus, încălțămintea ortopedică, bran-țurile speciale sau talonetele nu contribuie la formarea bolții plantare în cazul piciorului plat flexibil. Arcul din talpă se vede când picioarele atârnă liber sau când copilul se ridică pe vârfuri. Așa cum copii normali au înălțimi diferite... așa și scobitura piciorului poate avea înălțimi diferite! În cazul în care nu apare deloc copilul are platfus. Medicii sfătuiesc, de regulă, părinții să nu se impacienteze vizavi de această „imperfecțiune” și în niciun caz să nu o numească handicap. Ea nu va împiedica respectivul copil nici să meargă normal, nici să facă sport, nici să poarte tocuri mai târziu, în cazul fetițelor. Din contră, doctorul devine mai preocupat în cazul piciorului plat rigid, dureros sau foarte sever sau în cazul unei scobituri înalte, care foarte probabil va da durere mai târziu. Să umble desculți! Ca și tratament al piciorului plat, medicul poate recomanda masajul tălpilor copilului și, dacă este vară, să meargă desculț. Încălțămintea trebuie să fie flexibilă, ușoară și să-i dea libertatea de a se dezvolta normal. Încălțămintea rigidă nu e bună pentru picioare pentru că limitează mișcările necesare pentru dezvoltarea forței și restrâng mobilitatea piciorului. Căzăturile pot provoca multe traumatisme, de aceea cea mai bună talpă este o talpă plată, nici prea alunecoasă, nici prea aderentă, iar cel mai bun material este cel prin care piciorul respiră, mai ales în climatul călduros. Însă, țineți minte! Cel mai bun lucru pe care-l putem face pentru copiii noștri este să-i încurajăm să aibă activitate fizică și să nu-i îndopăm cu mâncare. Ghetele ortopedice, talonetele sau ortezele sunt ineficiente și îl fac pe copil nefericit. Trebuie să avem răbdare și să lăsăm magia timpului și creșterea să corecteze problemele. Tratamentul Mamei Natură este sigur, ieftin și eficient. Știați că... l Unul din cinci copii nu va dezvolta niciodată scobitura piciorului l Majoritatea adulților cu platfus nu au niciodată dureri de picioare l Arcul se vede când picioa-rele atârnă liber sau când copilul se ridică pe vârfuri l Mulți copii nu au scobitură pentru că au articulații elas-tice. l Scobitura se aplatizează când stau în picioare și picioarele par că se prăbușesc în interior, iar vârfurile se orientează în exterior