Plăteşti amendă în funcţie de cât ai furat

Plan de restructurare a României

Plătești amendă în funcție de cât ai furat

Cu cât afli mai multe despre statele nordice, cu atât ai impresia că trăim într-o altă lume. În Finlanda, milionarul Jari Bar va plăti o amendă de 111.888 euro, pentru că a depășit viteza legală cu 22 km/oră. Și asta pentru că amenzile se calculează în funcție de venitul zilnic al vinovatului, dacă viteza legală este depășită cu mai mult de 20 km/oră. Sistemul este de-a dreptul genial, împiedicându-i pe cei bogați să ruleze cu Veyron-ul cu 300 km/oră și să plătească aceeași amendă ca muncitorul de rând de la Nokia, care trece cu Lada cu 5 km/oră peste limita legală. Evident, milionarul în cauză s-a conformat, deși e criză și veniturile sale nu mai sunt la fel de ridicate ca în anii trecuți. Nu este însă cea mai mare amendă aplicată de poliția finlandeză. În 2002, Anssi Vanjoki, unul dintre directorii de la Nokia, a primit o amendă de 116.000 euro, după ce a fost prins rulând cu 75 km/oră, într-o zonă în care limita era de 50 km/oră. Închipuiți-vă acum că amenzile s-ar calcula în același mod și în România. Și imaginați-vă că oprește poliția o beizadea de 19 anișori, care face curse pe bulevard cu BMW-ul primit cadou la majorat. „Și cât câștigi tu pe zi, puișor?”. „Păi, ia mai du-te tu de unde te-a scos mă-ta! Mie îmi dă părinții cash, că sunt deștept”. OK, deci trebuie să se dea amenda în funcție de venitul părinților. Dar ce te faci când pe tată îl cheamă Gogu Evazionistu’? Om de afaceri respectat, omul are o microîntreprindere, cu doi angajați, care tot iese în pierdere de dinainte să fi fost înregistrată oficial. Cu toate acestea, toată familia are câte un jeep de peste 70.000 euro, iar ciutanu’ gelat trece cu 150 km/oră peste trecerea de pietoni cu BMW-ul. Ar fi deja o piedică importantă în calea procesului de implementare a unui astfel de sistem. Totuși, la noi s-ar putea calcula amenzile în funcție de media zilnică a furturilor de la bugetul de stat. „Da, domnule, în ultimele 12 luni ați prejudiciat statul cu exact 12.479 lei pe zi. Cum ați depășit viteza legală cu 60 km/oră, amenda pe care trebuie să o plătiți este de 748.740 lei”. Cum ar fi? Desigur, mă întreb ce fac finlandezii când prind un vitezoman fără loc de muncă, care primește bani de benzină de la amantele sale… În fine, pentru moment trebuie să ne mulțumim cu un stat în care proprietarii de mașini sunt amendați din start cu taxe peste taxe, înainte de a scoate mașina din show-room, cât să le piară cheful de viteză. Și, evident, cu veșnicii cocalari și maneliști care își bagă și-și scot organul în organul de ordine.