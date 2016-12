Plante suculente pentru interiorul casei

Ştire online publicată Miercuri, 18 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai specifica insusire a plantelor suculente o constituie adaptarea la conditiile de seceta. Organele vegetative aeriene, carnoase, sunt adevarate rezervoare naturale de apa si nu de putine ori s-a intamplat ca acestea sa salveze vieti in desert. Totusi, in viata de zi cu zi, tulpinile si funzele carnoase au doar functie decorativa. Varietatea de culori a plantelor suculente, la fel ca cea a formelor, pare a nu cunoaste limite: de la verde-albastru, roz, rosu, pana la galben sau visiniu. Va propunem 4 specii de care sa tineti cont oricand cand veti avea nevoie sa faceti o alegere:Coroana de spini (Euphorbia milii)Coroana de spini este o specie imprumutata din insula Madagascar ce poate sa infloreasca intregul an in conditii bune de lumina. Se intretine usor, cu mentiunea faptului ca atunci cand este in floare, pamantul nu trebuie lasat sa se usuce decat in stratul superficial nu si in profunzime. Coroana de spini nu este cea mai adapata la lipsa apei, insa cu siguranta este una dintre cele mai frumoase plante suculente. Fertilizarea se face de trei ori pe timpul verii. Toate plantele euphorbia produc o seva care irita pielea. Spalati mainile de fiecare data cand manipulati florile.Arborele de Jad (Crassula ovata)Planta de Jad este apreciata pentru usurinta cu care se creste dar si pentru infatisarea sa atipica. Cine nu stie si afla ca este o ruda apropiata a cactusului primeste de obicei vestea cu multa mirare. Crassula ovata este o planta suculenta originara din Africa de Sud, cu aspect de arbus, care in natura poate atinge pana la 400 cm inaltime si 150 cm latime.Planta medicament (Aloe Vera)Proprietatile curative ale plantei de aloe vera au fost descoperite de oameni din vremuri imemoriale. Planta nu este pretentioasa in ce priveste solul, dar este bine ca pamantul in care se planteaza sa fie usor drenabil si de o fertilitate moderata. Nu are nevoie de ingrasaminte decat foarte rar. In unele parti ale lumii, este o traditie sa tii un ghiveci cu Aloe Vera pe pervazul de la bucatarie, in caz de arsuri sau rani usoare.Planta Panda (Kalanchoe tomentosa)In total exista zeci de tipuri de Kalanchoe dar cea mai comuna este planta Panda. Frunzele sale verzi sunt acoperite cu fire moi argintii, ce ofera plantei un aspect pufos. Intre doua udari consecutive, planta Panda trebuie lasata pana cand solul incepe sa se usuce la suprafata. Planta agreeaza conditiile medii de iluminare. Desi poate fi tunsa, aceasta necesita rareori interventii, un caz particular fiind acela al tulpinilor deteriorate.(sursa:www.gradinamea.ro)