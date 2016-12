Plante rezistente la frig

Miercuri, 27 Noiembrie 2013

Chiar dacă ne aflăm într-o perioadă rece din an, nu trebuie să ne lipsim de bucuria florilor. Potrivit Click pentru femei, există multe plante care rezistă la frig și care îți pot colora terasele, balcoanele închise și zonele acoperite, dar lipsite de surse directe de căldură. De precizat că în categoria plantelor care rezistă la frig intră cele ce se comportă normal și nu suferă, deși temperatura medie nu depășește 10 grade Celsius. Sunt multe tipuri de plante care suportă aceste temperaturi, unele fiind chiar fericite de mediul răcoros. Campanula este una dintre ele și este o excelentă soluție pentru balcoanele închise. Aspidistra Elatior, numită și Plantă de Plumb, poate rezista la temperaturi de până la 0-1 grade Celsius, pentru mai multe zile. Trebuie udată cu măsură în aceste perioade reci. Este o plantă foarte puțin pretențioasă, dar nu trebuie lăsată să înghețe, deși poate rezista peste noapte și la temperaturi ușor negative. Are nevoie de lumină așa că este ideală pentru balcoane și terase închise, dar neîncălzite. La începutul primăverii sau în perioade ceva mai calde o să înflorească spectaculos. Ciclama, sau Cyclamen Persicum, preferă temperaturile cuprinse între 4-5 grade în timpul nopții, iar ziua, se simte bine la 10-19 grade. Este o plantă ale cărei flori sunt foarte colorate, în nuanțe de la lila, până la roșu închis, de la roz pastelat, la alb. Trebuie udată bine, dar are nevoie de un pământ care drenează bine excesul de apă. Este ideală pentru balcoane și locuri parțial încălzite. Stă foarte bine la ferestre. Cactusul de Crăciun va înflori atâta vreme cât temperaturile sunt mai mici de 10 grade Celsius, cel puțin 12 ore/zi. Deci, dacă vrei flori, ține Cactusul de Crăciun în balcon. O să aibă temperaturile care îi convin și lumina de care are nevoie. Interesant este că florile se formează în câteva zile. Mugurii și florile vor evolua încet, astfel că planta o să fie înflorită 10-15 zile, exact în perioada de Crăciun, ca un adevărat miracol.