Planta de apartament care se adaptează cel mai uşor

Planta de apartament care se adaptează cel mai ușor

Ştire online publicată Joi, 20 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Despre Peperomia se poate spune că este cea mai adaptabilă plantă de apartament. Are un aspect foarte decorativ și se simte bine aproape în orice fel de mediu, dacă are câteva condiții minimale respectate. Peperomia a devenit în ultimi ani o plantă extrem de populară, aducând o pată de culoare în casă sau în birouri, tocmai datorită gradului mare de adaptabilitate pe care îl are, potrivit casă-grădină.ro.Multitudine de specii. Peperomia există în aproape 1.000 specii, fiind o plantă tropicală. În varianta de apartament, cea mai populară are aspect de tufă, cu tulpină scurtă îmbrăcată cu frunze, verzi sau roșiatice, în formă de inimă.Se adaptează ușor. Planta are o capacitate extraordinară de a se adapta la condiții diferite de lumină. Un avantaj este faptul că nu agreează razele directe ale soarelui, așa că o poți așeza pe birou sau în locurile mai puțin luminate din casă. Singurul lucru care o deranjează cu adevărat este excesul de umiditate. Pentru a preîntâmpina neplăcerile cauzate de excesul de umiditate, solul trebuie lăsat să se usuce între udări. Este singurul moft pe care îl are Peperomia. Dacă este udată în exces, funzele se îngălbenesc, pentru că rădăcinile acestei plante nu mai pot absorbi oxigen. O altă mică pretenție pe care o are plantă este aceea de a avea un sol aerat și afânat.Important! Peperomia este programată la temperaturile de confort din casă, ideal între 20 și 30 de grade Celsius. Se poate replanta în alt ghiveci numai primăvara și numai dacă recipientul vechi devine neîncăpător. Alege un ghiveci care să nu depășească cu mult dimensiunile celui precedent, pentru că un container prea mare reține apa și conduce la putrezirea rădăcinilor.