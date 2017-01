Plan mondial de acţiune împotriva pneumoniei la copiii mici

Plan mondial de acțiune împotriva pneumoniei la copiii mici

Sâmbătă, 07 Noiembrie 2009

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) au lansat luni, 2 noiembrie, un plan de acțiune mondial vizând combaterea pneumoniei - prima cauză de mor-talitate în rândul copiilor cu vârsta sub cinci ani. Proiectul își propune să salveze 5,3 milioane de vieți până în anul 2015, infor-mează AFP. Dacă nu se vor lua măsuri, pneumonia va continua să ucidă în fiecare an câte 1,8 milioane de copii sub cinci ani, adică 20% din cele nouă milioane cu vârsta sub cinci ani care își pierd viața într-un an pe plan mondial, avertizează OMS și UNICEF. Organizațiile doresc să ajute mai ales țările mai sărace în demersurile de prevenire, protecție și tratament. Potrivit OMS și UNICEF, țările ar trebui să adopte două măsuri-cheie: vaccinarea împotriva pneumoniei și alăptarea exclu-sivă în primele șase luni de viață. Secu-ritatea și eficiența vaccinurilor împotriva principalelor două cauze de mortalitate infantilă prin pneumonie, și anume bacteriile Haemophilus influenzae tip b (Hib) și Streptococcus pneumoniae (pneumococ), au fost demonstrate, subliniază OMS. Totodată, alăptarea exclusivă în cursul primelor șase luni de viață, care întărește apărarea naturală a organismului copilului, ar permite reducerea cu 23% a cazurilor de pneumonie.