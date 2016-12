Plaja Tuzla, ultimul „colţ de rai“

Plaja Tuzla, ultimul „colț de rai“

Buldozerele nu au ajuns, încă, pe plaja din Tuzla. Aici nu veți găsi hoteluri sau restaurate de lux. Ultimul loc virgin de pe litoralul românesc are, însă, o frumusețe aparte: natura este la putere, intervenția factorului uman căzând pe plan secund. Departe de nebunia din Mamaia sau de freamătul de la Neptun, undeva, pe plaja Tuzla, mai există „un colț de rai”. Pe acest sector, n-au fost dispute între operatori, nici acuze de șpagă, nici trafic de influență. Neamenajat, acest „no name land” nu îi atrage decât pe cei care vor să vină la mare ca să-și liniștească creierii. Și au toate condițiile pentru aceasta. Cum vii dinspre Constanța spre Mangalia, la intrarea în Tuzla, faci imediat stânga, treci linia ferată și mergi șerpuind către mare. În cinci minute, ai și coborât pe faleză. Surprinzător, plaja este curată, poate mai curată decât sectoare concesionate pe bani mulți. Explicația este simplă. Pe palma de pământ dintre deal și plajă, printre copaci, au fost construite mici căsuțe de vacanță, de lemn, iar fiecare „cabanier” își îngrijește porțiunea din dreptul său. Aici nu sunt hoteluri de lux, restaurante, terase sau pensiuni. Doar prieteni. Dacă vrei să mănânci un guvid proaspăt prins, să înoți fără teama că ai putea fi „măcelărit” de vreun inconștient ce se crede zmeu călare pe skijet, să faci plajă pe săturate, să te ferești de urletele descreieraților sau să bei o bere rece, la umbra unui salcâm, atunci plaja Tuzla este locul ideal. „Venim aici de zece ani. Am cumpărat o cabană, sper să nu fie demolată prea curând. O să încercăm să găsim o soluție și pentru teren, o să vorbim cu reprezentanții primăriei. Ar fi păcat să fie distrusă natura. Trebuie să o păstrăm așa cum a fost dată de la Dumnezeu, cine vrea lux are unde merge”, ne spune Petrică Rudeanu, un bucureștean pentru care liniștea, izvorul, un hamac și baxul de bere pus la rece sunt ingrediente suficiente pentru o vacanță ideală. Făcând câțiva pași spre Far, ajungi la pescărie. Oamenii mării sunt amabili, îți oferă pește proaspăt la preț de nimic și te invită la o plimbare cu barca. Nu e o ambarcațiune cu motor, așa că pui mâna pe vâsle și tragi cu putere, să faci mușchi. Revenit pe mal, te retragi liniștit la umbră. Seara, nu se mai aud decât greierii și trilurile de păsărele. Ai impresia că ai ajuns în Rai mai devreme decât te așteptai. Natura a învins! Trimiteți buldozerele pe alte șantiere!