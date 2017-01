Plaja de nudişti din staţiunea tineretului, sufocată de construcţii

Plaja de nudiști din stațiunea tineretului, sufocată de construcții

În Costinești, nudiștii au o plajă a lor, izolată de ochii lumii, în dreptul epavei. Ei își răsfață trupurile sub razele soarelui, dar și sub privirile constructorilor care extind stațiunea cu vile de vacanță impunătoare. Nonconformiștii din Costinești se dezbracă de complexe și nu cunosc pudoarea și prejudecata. Plaja de nudiști din Costinești este îngustă, nu are beach-baruri prin apropiere, foișoare cu salvamari, nu se aude niciun fel de muzică. Se aude în schimb sunetul valurilor, zgomotul produs de mașinile care cară pământ, sus, pe coastă, și motorul vaporașelor care aduc turiștii să viziteze epava. „Înainte, când veneam aici, era pustiu. Acum locul a fost distrus de construcții, de mașinile care cară la cinci minute piatră, pământ. Se mai uită la noi, cu privirile curioase, dar nu ne pasă. Am depășit de mult pudoarea și faza de aparențe”, își arată regretul Vlad, un turist din Vaslui, care vine la Costinești de 25 de ani. Plajele de nudiști, pe cale de dispariție Nudismul reprezintă pentru unii oameni un mod de viață. „E ceva firesc să stai dezbrăcat. Cei care din pudoare spun că nu își scot chilotul la plajă, nu știu ce pierd”, ne spune vasluianul. Foarte mulți turiști care vin la mare se bucură de momente de libertate deplină pe plajă la nudiști. Oameni din toate categoriile sociale își lasă trupul fără veșminte, gândirea fără prejudecăți și principii și trăiesc în armonie cu natura. Pentru ei, nudismul reprezintă o simplă paranteză a vieții, fără reguli, ipocrizie, judecăți superficiale. Pe plajă la nudiști nu există priviri curioase, este doar plăcerea de a te simți liber precum pasărea cerului. Pe nimeni nu interesează aspectul fizic al celor din preajmă, nudiștii au depășit de mult faza de aparențe. Turiștii care preferă să facă plajă în costumul lui Adam și al Evei sunt tolerați pe câteva sute de metri pătrați, la capătul plajelor, în orice stațiune ai merge. Plaje de nudiști mai sunt între Eforie Nord și Eforie Sud, pe lacul Techirghiol, la Vama Veche, în Costinești, 2 Mai, nordul stațiunii Mamaia, Corbu, însă nu au mai mult de 150 de metri pătrați. Doar în Vama Veche, oamenii dezinhibați stau la un loc cu textiliștii. Plaja nudiștilor din Costinești este curată, chiar dacă lipsesc coșurile de gunoi. „Suntem separați cu plaja, dar și cu bunul simț. Pe plaja noastră nu vezi hârtii, pungi de plastic sau sticle de suc”, spune Vlad. Aici, în stațiunea tineretului, importante sunt valurile, marea, nisipul, care nu te judecă după cât de îmbrăcat sau dezbrăcat ești.